"Elita 7" ostavila je trag po mnogim ljubavnim romansama, svađama, sukobima, ali i životnim pričama.

Jedna od priča zbog koje je Srbija plakala jeste bila sudbina Bojane Pavlović koja je u jednoj od emisija rijalitija govorila o svom detinjstvu i porodičnim tragedijama.

Jeziva sudbina

Ispričala je ono za šta je rekla da znaju samo tri osobe - da je njena baba po majci ubila njenog oca, kada je Bojana imala samo dve godine, a da je deda pokušao da napastvuje njenu sestru.

Dok je pričala jecala je, grizla se za usnu, a u jednom trenutku je prestala da priča i sklonila se gde je neprestano plakala. Suze su potopile Šimanovce, plakali su i njeni cimeri, novinari u studiju, kao i publika.

- Tvoja priča, zapravo početak tvog izlaganja me je zbunio kao i mnoge jer si rekla: "Zdravo svima ja sam Bojana Pavlović, imam 30 godina i ne znam odakle dolazim" - rekao je voditelj tada.

- Pa da, nije baš da ne znam. Ovu priču zna možda troje ljudi u mom životu. Ja sam neko ko je sa dve godine doživeo porodičnu tragediju, moj otac je ubijen, skinuta mu je glava s ramena sekirom. Za to je od moje majke majka odgovarala, ona je završila u zatvoru na nešto kratko - rekla je Bojana i nastavila s knedlom u grlu:

- Tako je rečeno. Imam još dve sestre sa kojima nisam u kontaktu, imale smo i mlađeg brata koji je misteriozno umro i ne znamo kako. Kad se to desilo niko nas od rodbine nije hteo i dali su nas u Suboticu u dom. Sa 3 godine prebacili su nas u Kamenicu i tamo nas je žena koja nas je rodila obilazila i mene je ukrala sa 6 godina, tako da sam ja negde u vreme bombardovanja neko vreme provela sa njom. To je žena koja nam je uništila živote, država je njoj nudila stan i novčanu pomoć da nas zadrži i ona nije htela - pričala je kroz suze, pa nastavila:

- Žena koja me uzela, ona me iskorišćavala kao sredstvo za novac da bi dobijala od drugih ljudi sa kojima je bila, ja sam u šestoj godini svašta videla, po pet dana me ostavljala samu, ja sam sa šest godina naučila da kuvam pasulj, stalno sam viđala druge ljude u kući, stalno smo se selili, vodila me u zatvor gde je bila njena majka koja je proglašena ubicom, meni je baba rekla, ja sam bila mala, da ona to nije uradila, da kad porastemo da je ne krivimo, to moje sestre ne znaju, one su sumnjale kroz život da baba nije uradila, ja to nisam htela dalje da ipsitujem jer je to bilo jako davno, bila sam na fakultetu, ona je došla u Novi Sad da se priblži nama, našla je nekog čoveka preko Fejsbuka, njega je opljačkala, nije imala gde da ide, ja sam joj iznajmila stan kupila joj sve namirnice, ona je iz tog stana pobegla, više nikada nisam htela da se čujem sa njom. Pre godinu i nešto dana, dok sam bila u kontaktu sa sestrom, ona mi je javila da je žena koja je nas rodila jako loše i da je u bolnici i da treba svakog časa da umre.

- Ja sam neko ko nije otišao u bolnicu, neko ko nije otišao na sahranu, na sahrani je bilo 3 čoveka, moja sestra i njena deca, i pop, umrla je sama, nisam otišla na sahranu, ali sam otišla posle sa sestrom na groblje. Nisam stajala ispred njenog groba nego ispred bratovog koji je imao nepunih godinu dana, iza toga postoji misterija postoji mogućnost da ga nije htela hraniti, da je tako umro, druga misterija je da je došao sa nama u Suboticu, njena priča kada sam je pitala za našeg brata rekla je da je pao iz kolevke. Mi smo upoznali neki deo rodbine jako zle ljude, moje sestra je htela da sazna više ja nisam, ali me vukla sa sobom - ispričala je i onda otkrila da joj je otac bio alkoholičar.

- Ja potičem iz bogate porodice koju je moj otac rastavio. Moj otac je imao problem sa alkoholom, sve je prodao. Bio je neko ko je maltretirao sve po kući, terao je svog oca i brata iz kuće. Žena koja je mene rodila je sekla prste na nogama jer se smrzao, našem dedi, kad ga je otac izbacio - rekla je Bojana.

Turbulentna veza u Eliti

Bojana je obeležila sezonu i svojom ljubavnom pričom sa Anđelom Špravalo sa kojom se rastala nakon rijalitija. Skandali, tuče i sukobi bili su samo deo njihovog odnosa koji se završio na inicijativu Bojane Pavlović.

