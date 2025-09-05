Slušaj vest

U sinoćnoj emsiji Narod pita, uključio se gledalac koji je razbesneo Lepog Miću spomenuvši mu ćerku Saru Pržlju.

Naime, Sara je mlada, obrazovana devojka, koja je završila Elektrotehnički fakultet i master u Beogradu, te doktorske studije u Holandiji, a trenutno radi u "Guglu".

Foto: Petar Aleksić

Sinoć je Lepi Mića bio gost u emisiji "Narod pita" u kojoj je odgovarao na pitanja gledalaca, a sa jednim od njih se i posvađao u programu uživo.

- Vukašin iz Zemuna je kraj telefona. Sve bih da pozdravim izuzev ovog Pružlja, koji je sve do ovog rijalitija pokazao sve najgore osobine - rekao je gledalac.

- Što ne spavaš gospodine?! Lezi, pajki, popij čašu mleka, pojedi neki keksić - rekao je Mića.

Nije to nikakva uvreda - rekao je gledalac.

- Šta tebe briga koga ja diram?! Ne diram tebe i tvoje članove porodice, ti zoveš mene, šta tebe briga šta ja kažem Kordi - urlao je Mića.

- Evo on nema pojma gde mu je ćerka - rekao je gledalac.

- E nemoj da mi spominješ ćerku, majmune jedan, šta mi vređaš ćerku - urlao je Mića.

Često spominje ćerku

Lepi Mića je često tokom učešća u Zadruzi pominjao svoju naslednicu na koju je ponosan, ali je jednom prilikom i otkrio da je i on živeo u siromaštvu, dok je gajio svoju ćerku Saru, te da se uvek trudio da ona ne primeti da nemaju novca.

- Ja sam svoju misiju završio. Druga je stvar da imam 30 godina... Ja sam svoje dete odškolovao, ona živi od svoje škole. Ona je magistar, doktor inženjer, ima svoj hleb. Ne moram da se borim da završi srednju, osnovnu školu, ja problem nemam. Čekam samo godine da dobijem penziju. Otvoriću nešto kad budem u penziji, nemam problem. To je razlika između mene i ostalih. Imao sam problem 90-ih godina, a oni tad nisu bili ni rođeni. Ja sam sačuvao sve, odgojio dete, odgajio, odškolovao, sačuvao brak, zato kažem da sam tata. Imam mir, nemam problem da razmišljam šta ima Snežana šta da jede. Imam problem da li je Sara u hotelu A ili u hotelu B kategorije. Ali imao sam problem da je iškolujem, da ne primeti nemaštinu, da izađe iz te priče neopterećena. I kad ima i kad nema, ona to nije znala, ona je za sebe imala i nije primetila nikakav problem - ispričao je pevač

1/5 Vidi galeriju Ovako Lepi Mića provodi dane kada nije u rijalitiju Foto: Printscreen Insatgram, Kurir.rs

Ulazi u Elitu kao Gandalf

Lepi Mića više nije Mića već Gandalf! Gandalf je potpisao ugovor za Elitu 9 u kome se obavezao da će manje da psuje i da će biti mudrac, kome dolikuje ovaj čuveni lik iz “Gospodara prstenova”! Treba neko da pomaže družini “ELITNOG” prstena, vodeći saveze ljudi vilenjaka i patuljaka, mislim na moralne patuljake! Verujem da će Gandalf biti dobar mudrac! P.S. Rekao sam mudrac, a ne mudroser!

Lepi Mića ulazi kao gandalf u Elitu 9