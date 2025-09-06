"LJUDI POKAŽU KAD-TAD PRAVO LICE..." Jelena Karleuša odbrusila Milici Pavlović, evo koliko joj je reči posvetila
Pevačica Milice Pavlović komentarisala je na promociji svog dokumentarkog filma prekid prijateljstva sa Jelenom Karleušom, što je izazvao brojne reakcije Jeleninih fanova na društvenim mrežama. Karleuša im se zahvalila što je brane i naglasila da za tim nema potrebe jer joj je Milica nebirna kao i mnogi koji su joj zbog njenih stavova koje javno iznosi okrenuli leđa.
Okrenuli joj leđa
"Dobro je kad ljudi pokažu svoje pravo lice pre ili kasnije a u ovom periodu mnogi jesu. Ona nije nista drugačija od drugih nazovi kolega, saradnika i 'prijatelja'. U poslednjih par godina, zbog mojih stavova, mnogi su mi okrenuli leđa, zabili nož u ista i moje dobro vratili đonom. Spisak bi vas šokirao", napisala je Jelena na platformi Iks.
"Od saradnika poput koje sam proslavila, mnogih prijatelja koje sam godinama i decenijama izdržavala, oblačila, lečila i dala hleb u ruke, reklamirala frizerske salone, brendove, od pevača koje sam kao lav branila i pomagala da uspeju... Ej! Ljudi su p**ke. Pa čovek kome sam dvoje dece rodila se linču i uvredama pridružio, šta od drugih očekivati."
"Teško je kad vam udruženo obrišu društvene mreže da ne možete da se branite od napada pa krenu da vas linčuju i ubijaju u rulji. Tad su jaki. Da, teško je kad vam posle 30 godina karijere neko na koncertu viče kurvo i policija brani da ne dođe do vas da vas povredi jer imate drugačije mišljenje. Da, teško je kad ste sami i nemate ni pomoć ni podršku, a imate dvoje dece koje podižete folirajući se kako je sve super. Da, teško je ali nije nešto što ja već nisam po ko zna koji put doživela i preživela. I sada ću. A svi oni dođu kad tad meni na pokajanje... život me je tome naučio", zaključila je Karleuša.