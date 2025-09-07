Slušaj vest

Jelena Karleuša se oglasila na društvenoj mreži Iks gde je okrila da je više nije u kontaktu sa košarkašem Nikolim Jovanovićem, s kojim je bila u vezi. Objasnila je da ju je mladi košarkaš izdao i okrenuo joj leđa, kao što su mnoge njene kolege to uradile. 

U jednoj rečenici pomenula je i bivšeg muža Duška Tošića.

- Od saradnika koje sam proslavila, mnogih prijatelja koje sam godinama i decenijama izdržavala, oblačila, lečila i dala hleb u ruke, reklamirala frizerske salone, brendove, od pevača koje sam kao lav branila i pomagala da uspeju... Ej! Ljudi su p**ke. Pa čovek kome sam dvoje dece rodila se linču i uvredama pridružio, šta od drugih očekivati - napisala je Jelena Kalreuša.

Izdao je i košarkaš

Jelena je na društvenoj mreži otkrila da je na spisku njenih razočaranja i mladi košarkaš Nikola Jovanović.

"Sećate se one priče od letos da sam u vezi sa onim košarkašem. Kad sam javno rekla u jednoj rečenici da provodimo vreme zajedno, čovek mi je napisao da "ne želi da sva mržnja pređe sa mene na njega" i nikad se više nije javio. A vala ni ja njemu. Niti bilo kome drugom sa mog dugačkog spiska razočaranja", bila je iskrena Jelena.

