Jasminka Ilić, koja se takmičila u muzičkom šou programu "Nikad nije kasno", ispričala je svoju tužnu priču, te otkrila da je vodila borbu sa bolešću od koje boluje samo 6 ljudi na svetu.

Naime, pevačica je imala sedam saobraćajnih nesreća, četiri operacije, a vodila je i borbu sa rakom.

"Imala sam tešku alegriju, zbog čega sam danas invalid"

Ona je govorila o teškoj borbi sa bolešću tokom takmičenja, a njena priča rastužila je mnoge.

- Saznala sam da imam bakteriju, a sa tom dijagnozom je bilo samo 6 ljudi na svetu. Imala sam tešku alergiju, zbog čega sam danas invalid, ali na to više ne gledam. Veliki sam borac. Tri godine sam bila na štakama, hodala sam, skakutala, ali se nikada nisam predala, niti odustala. Odbila sam da prihvatim tu sudbinu. Nisam rekla "Sad ću da legnem, ja sam invalid, neću na sebi ništa da radim". Uzela sam sve u ruke i rekla sebi: "Ima da ustaneš, nećeš biti invalid, hajmo" - započela je svoju životnu priču pevačica i progovorila o borbi sa opakom bolešću.

"Pobedila sam rak"

- Ja sam prebolela rak. Videla sam da ako sam dovoljno jaka, mogu da promenim sve. Kad sam saznala dijagnozu, ja sam rekla da sam pobednik. Mojima sam rekla da ne želim suze. Bolje da me mrzite, nego da me žalite. Gledala sam da vodim zdrav život, da se sklonim od stresa – ispričala je Jasminka.

Jasminka ima 57 godina i živi u Komendi u Sloveniji. Pevačica se bavi humanitarnim radom i pomaže deci oboleloj od raka.

