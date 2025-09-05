Slušaj vest

Tamara Milutinović danas ima poseban povod za slavlje. Pevačica sa fudbalerom Darkom Jevtićem slavi drugi rođendan njihove mezimice, a od svog doma napravili su pravu magiju.

Bajka u dnevnoj sobi

Dnevna soba izgleda nestvarno, a bračni par je o svakom detalju vodio računa. 

Tamara Milutinović Foto: Instagram

Darko i Tamara su sami uređivali dom kako bi iznendili svoju mezimicu. Baloni, bombonice, Mini Maus, slatkiši, cveće samo su deo dekoracije koja će sačekati slavljenicu.

Tamara je sve ponosno objavila na Instagramu i napisala:

- Mama i tata su se malo se malo igrali. Jedva čekam da joj vidim facu kada se probudi - napisala je pevačica.

Da je Tamara posvećena porodici i toplom domu, ne govori samo ovaj rođendan. Pogledajte kako je izgledala novogodišnja dekoracija u njihovom porodičnom domu.

Tamara Milutinović Foto: Stefan Stojanović/ Mondo, Privatna Arhiva

Želimo još dece

Pevačica je nedavno gostovala na Kurir televiziji u emisiji "Stars Specijal" i priznala da joj je jedina neostvarena želja da rodi sina.

- Naravno da planiramo proširenje porodice, daće Bog da se ne zaustavimo na dvoje, već da idemo dalje. Meni je karijera bitna, ali nije na prvom mestu, porodica mi je prioritet. Ako sam se već ostvarila kao majka i ako smo odlučili da živimo u dvoje, prirodno je da mi je prioritet proširenje porodice. Ne planiramo ništa odmah, uvek mi je neprijatno kada me to pitaju. Još uvek imam neostvarenu želju – a to je sin. Nadam se da je Bog na našoj strani i da će nam se to ostvariti - zaključila je.

