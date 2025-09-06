Slušaj vest

Američka starleta Nikol Ostin poznatija kao Koko Ti, surpuga repera Ajs Tija, najavila je dolazak u Srbiju.

Ona redovno komunicira sa svojim pratiocima na društvenim mrežama gde je i otkrila da joj je neostvarena želja da poseti zemlju odakle vuče svoje korene. Baka i deka po majci poreklom su sa naših prostora što ona ponosno ističe u razgovoru sa poštovacima njenog lika i dela.

Zna svoje poreklo

Ocenili je

- Ti si bogata, možeš da putuješ svuda po svetu, koju zemlju bi volela da posetiš u skorije vreme- bilo je pitanje jednog njenog znatiželjnog pratioca.

Starleta je odgvorila kao iz topa.

- Iskreno, tobi bila Srbija. Nikada tamo nisam bila, a znam da su moji koreni upravo u ovoj zemlji. Dobro ću se uputiti pe nego što krenem na put- odgovorla je ona izmeđuostalog.

Sve sama otkrila

Inače, ona je upravo na duštvenim mrežama i ispričala o svom poreklu.

- Koko, ne želim da budem nepristojan, pošto Jugoslavija više ne postoji, da li si ti Hrvatica, Bosanka, Slovenka ili Srpkinja", pitao je starletin fan, a ona mu je odgovorila: "Ja sam Srpkinja".

Uvek je u centru ažnje

Predstavila se u pravom svetlu

Podsećamo, Koko je pre nekoliko godina u Monte Karlu otkrila novinarima da vuče korene iz Srbije, a i na svom Tviter nalogu postavila je fotografiju iz mladalačkih dana uz komentar da na njoj ne liči na Srpkinju.

Godinama je u braku sa glumcem i reperom Ajs Tijem, ali to je nimalo ne sputava u tome da svoje obline pokazuje celom svetu. Njena preobimna zadnjica uvek je u prvom planu u svakom njenom pojavljivanju u javnosti. Pažnju na sebe skrenula je 2001. godine, kada je počela da radi za “Plejboj”.Godinu dana kasnije udala se za repera Ajs Tija, a sa svojim suprugom bila je zvezda rijalitija “Ice Love Coco”.