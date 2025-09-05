Slušaj vest

Pevač Hasan Dudić još pokušava da sanira posledice koje je koronavirus ostavio na njegovo zdravlje generalno. Njemu su, naime, doktori sugerisali da zbog kardiovaskularnih problema koje ima treba da smrša, te su ga poslali kod nutricioniste. On je međutim zbog svega toga sada na velikim mukama.

- Dali su mi plan ishrane. Nije mi bilo dobro kad sam to video. Ne znam da li ja to mogu, pa to je takav režim takoreći da ne jedem ništa. Ne mogu ja to, makar umro, nema šanse. Gurman sam, volim da pojedem, uvek sam bio. Ne znam kako ću, ni šta ću sa ovim što su mi propisali da radim, mislim da od toga nema ništa - iskren je bio Hasan.

Hasan Dudić Foto: Pritnscreen/Facebook, Kurir Televizija, Privatna Arhiva

Virus ga je smlatio

Pevač tvrdi da mu je imunitet nedavno pao.

- Na svu muku ščepao me je i neki virus dok sam bio na odmoru, pa tri, četiri puta mi groznica izlazi. Oslabio mi je i imunitet. Ma, sve živo me je snašlo, ali ja se ne dam, duhom se i dalje osećam kao mladić.

Kurir.rs/Informer

Ne propustiteStarsPORODIČNO PROKLETSTVO! Majka joj se kockala, a sin zbog istog poroka izgubio ogromne pare, dugove vraćala u ratama... Pevačica prošla kroz pakao
nina09-news1-damir-dervisagic.jpg
RijalitiSIN ZLATE PETROVIĆ I HASANA DUDIĆA ULAZI U ELITU 9! Miki Duduć potpisao ugovor, tvrde da će prešišati mlađeg brata!
Miki Dudić Hasan Dudić Zlata Petrović
StarsKOMPOZITORI KOJI NISU MOGLI DA ODOLE PEVAČICAMA: Stvorili zajedno vanvremenske hitove, a on je od nje napravio balkansku zvezdu (FOTO)
shutterstock_2450213519 copy.jpg
StarsZLATA PETROVIĆ VIĐENA NA KLINICI ZA BOLESTI ZAVISNOSTI, NJEN BIVŠI MUŽ SAD IZNEO ISTINU O PEVAČICI: Nazdravila je čašom šampanjca...
Zlata Petrovićjpeg