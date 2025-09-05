Slušaj vest

Pevač Hasan Dudić još pokušava da sanira posledice koje je koronavirus ostavio na njegovo zdravlje generalno. Njemu su, naime, doktori sugerisali da zbog kardiovaskularnih problema koje ima treba da smrša, te su ga poslali kod nutricioniste. On je međutim zbog svega toga sada na velikim mukama.

- Dali su mi plan ishrane. Nije mi bilo dobro kad sam to video. Ne znam da li ja to mogu, pa to je takav režim takoreći da ne jedem ništa. Ne mogu ja to, makar umro, nema šanse. Gurman sam, volim da pojedem, uvek sam bio. Ne znam kako ću, ni šta ću sa ovim što su mi propisali da radim, mislim da od toga nema ništa - iskren je bio Hasan.

1/12 Vidi galeriju Hasan Dudić Foto: Pritnscreen/Facebook, Kurir Televizija, Privatna Arhiva

Virus ga je smlatio

Pevač tvrdi da mu je imunitet nedavno pao.

- Na svu muku ščepao me je i neki virus dok sam bio na odmoru, pa tri, četiri puta mi groznica izlazi. Oslabio mi je i imunitet. Ma, sve živo me je snašlo, ali ja se ne dam, duhom se i dalje osećam kao mladić.