Slušaj vest

Jedan od najpoznatijih voditelja i zaštitno lice televizije Pink Ognjen Amidžić i njegova supruga Mina očekuju drugo dete.

Naime, nakon što su prošle godine dobili sina Peruna, Ognjen i prelepa voditeljka očekuju drugo dete, a kako saznajemo lepa, voditeljka je u šestom mesecu trudnoće.

Podsetimo, ljubavna priča Mine i Ognjena počela je na zajedničkom projektu, tačnije tokom snimanja Ognjenove emisije Amidži šou. Naime,isprva su bili prijatelji i saradnici, ali su ubrzo shvatili da među njima postoji posebna hemija.

1/10 Vidi galeriju Porodična idila Ognjena i Mine Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Njihov odnos vremenom je prerastao u ljubav, a par je nakon nekoliko godina veze venčao, a tada je Mina koja se do tada prezivala Naumović, uzela Ognjenovo prezime.