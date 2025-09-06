Slušaj vest

Kosa Lidije Vukićević njen je zaštitni znak. To, po svemu sueći, odluično zna pevačica Tijana Milentijević poznatija kao Tijana Em, koja je napravila istu frizuru kao i glumica.

Ko jaje jajetu

Ona je na društvenim mrežama podelila fotografiju sa afro loknama i oduševila pratioce.Doduše, na storiju je takođe objavila fotografiju i svoju i Lidijinu uz komentar:

- Lidija, ti li si- upiala je Tijana aludirajući na to da podseća na lepu predstavnicu sedme umetnosti.

Ponekad eksperimentiše sa frizurom

Nije volela svoju kosu

I zaista kada se uporede fotografije, u prvom trenutku bi se i reklo da su zaličile jedna na drugu. Lidija je priznala više puta da u mladosti nije volela ovaj svoj zaštitni znak, kao i da je na različite načine pokušavala da je ispravi.

- Kada sam počinjala karijeru bili su aktuelni partizanski filmovi i ja sam jako želela da glumim partizanku, ali nisam mogla jer mi je kosa prebujna i ne bi mogla se splete u kike“, rekla je jednom prilikom glumica.

Unikatna

Drastična odluka

Ona je otkrila i da je jednom prilikom odlučila da skrati kosu.

„Kao klinka sedela sam za ručkom i mama mi kaže: ‘Hajde više uradi nešto sa tom kosom’, i ja odem u kupatilo i ošišam se do glave. Kad me videla žena se šokirala, nije mogla da veruje šta sam uradila“. Glumica je ovoga leta napunila 63 godine, a desetak dana pre divnog dana je postala baka po prvi put. Malo je nedostajalo da se njena prva unuka Darja rodi isti dan kad i naša istaknutai. Njen stariji sin Andrej Mrkela dobio je ćerku zbog čega umetnica ima dvostruki razlog za slavlje.

Lidija Vukićević sa unukom: