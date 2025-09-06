TIJANA M FURA FRIZURU KAO LIDIJA VUKIĆEVIĆ! Glumica ima prirodne kovrdže, a pevačica želi kosu kao njenu
Kosa Lidije Vukićević njen je zaštitni znak. To, po svemu sueći, odluično zna pevačica Tijana Milentijević poznatija kao Tijana Em, koja je napravila istu frizuru kao i glumica.
Ko jaje jajetu
Ona je na društvenim mrežama podelila fotografiju sa afro loknama i oduševila pratioce.Doduše, na storiju je takođe objavila fotografiju i svoju i Lidijinu uz komentar:
- Lidija, ti li si- upiala je Tijana aludirajući na to da podseća na lepu predstavnicu sedme umetnosti.
Ponekad eksperimentiše sa frizurom
Nije volela svoju kosu
I zaista kada se uporede fotografije, u prvom trenutku bi se i reklo da su zaličile jedna na drugu. Lidija je priznala više puta da u mladosti nije volela ovaj svoj zaštitni znak, kao i da je na različite načine pokušavala da je ispravi.
- Kada sam počinjala karijeru bili su aktuelni partizanski filmovi i ja sam jako želela da glumim partizanku, ali nisam mogla jer mi je kosa prebujna i ne bi mogla se splete u kike“, rekla je jednom prilikom glumica.
Unikatna
Drastična odluka
Ona je otkrila i da je jednom prilikom odlučila da skrati kosu.
„Kao klinka sedela sam za ručkom i mama mi kaže: ‘Hajde više uradi nešto sa tom kosom’, i ja odem u kupatilo i ošišam se do glave. Kad me videla žena se šokirala, nije mogla da veruje šta sam uradila“. Glumica je ovoga leta napunila 63 godine, a desetak dana pre divnog dana je postala baka po prvi put. Malo je nedostajalo da se njena prva unuka Darja rodi isti dan kad i naša istaknutai. Njen stariji sin Andrej Mrkela dobio je ćerku zbog čega umetnica ima dvostruki razlog za slavlje.
Lidija Vukićević sa unukom: