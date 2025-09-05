Slušaj vest

Jesen donosi takmičenja talenata, a počinju i rijaliti programi, kao i mnoge druge prilike koje nam povuku pogled ka estradnom nebu.

Teodora Borozan Foto: Kurir Televizija

O novostima u svetu poznatih za Kurir televiziju u emisiji "Puls Srbije" govorili su Teodora Borozan, PR menadžerka i novinar Kurir televizije, kao i Ivan Gajić, novinar i vodtelj Kurir televizije.

Kada su u pitanju "Pinkove zvezde" i "Zvezde Granda", prepirke su već počele, ali ne samo u kontekstu gledanosti, već i među članovima žirija.

- Bilo je turbulentno na snimanju, baš kao što smo prognozirali došao je momenat da je Desingerica preuzeo čitav šou. Pričali smo da je to bilo zajedno sa Karleušom. Ona je prvo svojim stajlingom, stavom i izgledom zasenila sve prisutne, opet je smršala, dovela figuru do savršenstva, izgleda kao devojčurak - kaže Borozan.

Gajić kaže da je Karleušin izgled bio očekivan, pa da bi u slučaju da je izgled bio svedeniji oni bili razočarani.

- Od nje očekujemo uvek ekstrem, da bude drugačija, što je i bila. Očekujemo da vidimo kako će se Desingerica snaći u ulozi i sa kim će Jelena Karleuša ući u raspravu - kaže Gajić.

Foto: Kurir Televizija

Gajić kaže da zbog dugogodišnjeg prijateljstva Viki Miljković i Svetlane Cece Ražnatović očekuje nesuglasice ove pevačice i Jelene Karleuše.

- Viki i Jelena su se toliko lepo ponovo poklopile, kao nekada davno u "Zvezdama Granda". Jelena kaže da joj je falio momenat da ima Viki pored sebe, da je to fenomenalna komunikacija - kaže Borozan.

Gajić kaže da je fokus bio na Jeleni Karleuši jer je neko vreme bila zabranjena na televiziji na kojoj je sada član žirija, ali da je Zorica Bruncik konstanta koja je uvek u očima javnosti.

- Baš tako kako sede u žiriju, tako treba da bude. Centralno mesto je Zorica, kredibilitet i godine na estradi, zatim Jelena i Viki, ali nije ni manje bitan Bosanac. Ako ih poredim sa "Zvezdama Granda", ovaj žiri mi je karakterno jači. Drugačiji su, očekuješ iskrene reakcije od svih njih - kaže Gajić.

Borozan kaže da je bitno i to što niko od članova žirija nema dlake na jeziku, pa su prilikom prisustva audicijama videli da je već bilo burno.

Ko će osvojiti publiku? Krenula borba između "Pinkovih zvezda" i "Zvezda Granda" Izvor: Kurir televizija

