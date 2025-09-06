Slušaj vest

Sve je više trepera i repera koji nakon kratkotrajnog muzičkog uspeha pokreću privatne biznise. Nakon Igora Panića Nućija, na red je došao i Mihajlo Verouvić Vojaž. On je odlučio da, za razliku od svojih kolega koji uglavnom pokreću poslove u vezi s preradom hrane, poput fast fudova i restorana, otvori berbernicu, tačnije frizerski salon za muškarce.

Cene ko u Minhenu, roditelji tinejdžera u problemu

U jednom od najluksuznijih kompleksa u centru srpske prestonice na Dorćolu, Vojaž je iznajmio ogroman lokal od 100 kvadrata i uredio ga po poslednjim standardima. Međutim, pored toga što je svoje obožavaoce obavestio da je vlasnik ovog biznisa, Mihajlo je istakao i cene koje su šokirale sve. Kako komentarišu korisnici društvenih mreža, njegova popularnost je u krugu tinejdžera, pa će sada njihovi roditelji na sve muke morati i da izdvoje na svake dve nedelje po 20 evra da bi im dete šišali u salonu koji je u Veruovićevom vlasništvu.

Šišanje kose za decu košta 1.800 dinara, za obično muško šišanje potrebno je 2.400 dinara, za frizuru s prelazima (fade haircut) u džepu morate imati 2.600 dinara, dok vam je za samo pranje kose i masažu potrebno 900 dinara. Da samo sredite bradu, potrebno vam je 1.500 dinara, a ako u ovom salonu želite i šišanje i uređivanje brade, to će vas koštati 3.200 dinara!

Komentari na društvenim mrežama su urnebesni.

- "Ovo je muški salon, ja šišanje plaćam 600 dinara, šta je ovo?", " Imam osećaj ko da sam u Minhenu", "Zamislite jadne roditelje kad ih deca spopadnu i traže da se šišaju kod ovog, 50 evra mesečno samo na šišanje kod Vojaža", "Na ove cene u Nišu dobiješ i gurmansku i koka-kolu", "Nije ovo Amerika, gde se zaleteo" i mnogi drugi komentari ispod njegove objave.

Podsetimo, mediji su pisali pre dva meseca da se Vojaž dugo pripremao za otvaranje berbernice, koja će mu, po svemu sudeći, donositi veliku zaradu. Zanimljivo je to što treper nije sam u ovom projektu. Jedan od njegovih prijatelja mu je poslovni partner, dok se Mihajlo u zvaničnim dokumentima vodi kao direktor.

Za pokretanje ovog biznisa, Vojaž i njegov saradnik uložili su nešto više od 30.000 evra. Ovaj iznos može delovati impresivno, posebno u kontekstu otvaranja berbernice. Izvor blizak reperu izjavio je tada kako je Mihajlo dugo razmišljao o dodatnim izvorima prihoda i da je ideja o berbernici proizašla iz razgovora sa saradnikom.

Veliki perfekcionista

- Mihajlo je dugo razmišljao šta da radi kako bi imao dodatna primanja, a onda je u razgovoru sa svojim saradnikom došao na ideju da otvore berbernicu. Vojaž je veliki perfekcionista i odlučio je da sve opremi po najnovijoj modi. Nikada nije voleo da priča o novcu, samo je usputno spomenuo da je uloženo preko 30.000 evra, ali da zna da će mu se to brzo vratiti - rekao je jedan izvor.