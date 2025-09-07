Slušaj vest

Ana Nikolić poslednjih dana jedna od javnih ličnost o kojoj se najviše piše u medijima širom zemlje, ali i regiona. Povod nije lep, ali nije ni prvi put da ona bude u centru skandala.

Nakon što je raskinula vezu sa Goranom Ratkovićem Raletomkojeg je prijavila za nasilje, pevačica je podigla prašinu koja nikako da se spusti. A, kad se pojavila na estradi sve je bilo med i mleko. Ništa nije ukazivalo na to da bi ona mogla biti kraljica skandala. Ana je važila za jednu od najlepših estradnih izvođača. I to sa pravom. Lepa, zgodna, uspešna i tražena...

Buran život

I njena biografija je bila burna. Da krenemo redom. Na muzičkoj sceni pojavila se 2003. godine sa hit albumom "Januar" na kojem su gotovo sve pesme bili hitovi ("Hoću da te gledam", "Ptica skitnica", "Vatra", "Atina", "Moj klub" i naslovna "Januar"). Svi estradni znalci, kompozitori, menadžeri, producenti, predviđali su joj blistavu karijeru i mogućnost da vrlo brzo zauzme mesto broj jedan na muzičkoj sceni, ne samo samo zbog toga što je ubola hit album, već i zbog činjenice da je imala sve što treba da ima jedna velika zvezda: harizmu, glas, stas, lepotu. Mogla je da bude uvek u vrhu, ali...

Lepa, zgodna, uspešna

Već posle prvog CD-a negde je zapelo, odnosno Ana je napravila diskografsku pauzu od tri godine, što je nepojmivo za jednog početnika. Za to vreme dok je bila odsutna i nije snimala pesme, o njoj su tabloidi pisali, a materijala je bilo na pretek. Najviše se spekulisalo o tome da je Nikolićeva u ozbiljnoj vezi sa znatno starijim čovekom koji se zove Miša. Nije se u početku znalo ko je on, odnosno o tome se nije pisalo. Jedino što se navodilo o Aninom izabraniku jeste da joj je on finansirao prvi album i da je kontroverzni biznismen. Kasnije je Nikolićeva priznala da je godinama bila ludu zaljubljena u Rodoljuba Radulovića, poznatijeg kao Miša Banana i da je on njena najveća ljubav u životu. Radulović je osuđen na kaznu zatvora od deset godina u Beogradu zbog šverca kokaina u Južnoj Americi.

Pevačica koja živi emociju

Dakle, nakon trogodišnje pauze Ana je 2006. objavila CD "Devojka od čokolade" u koji je uložila puno truda, energije, novca, ali veći uspeh je izostao. Sa albuma su se izdvojile dve pesme, "Plakaćete za mnom oboje" i naslovna "Devojka od čokolade", mada mnogi njeni fanovi su saglasni s tim da je na ovom CD-u objavljena jedna od njenih najlepših balada pod nazivom "Ipak se okreće" koja nikada nije bila slušana. Treba napomenuti da je nekoliko meseci pre objavljivanja drugog albuma učestvovala na "Beoviziji" sa pesmom "Romale, romali" s kojom nije uspela da ode na Evroviziju, ali je ta numera bila hit godine i sluša se i danas.

Diskografija Nikolićeve ubuduće je bila slična. Nove pesme je objavljivala u razmaku od po tri ili četiri godina, a u pauzi je bila u ilegali i ratovala s medijima. Krajem 2008. izašla je kompilacija njenih hitova koja je sadržala i dva nova singla, "Ekstaza" i "Šizofrenija", duet sa Acom Lukasom. Ove pesme nisu imale gotovo nikakvu promociju, ali su ipak bile slušane.

Treći album "Mafija kafe" imao je dosta uspeha. Ugledao je svetlost dana 2010. i sadržao je hitove "Džukelo", "Mišo moj", "Mafija kafe", "Zla barbika" i drugi. Nakon promocije pesama išla je na svoju drugu veliku turneju, pa opet nestala sa scene.

Sve je išlo od ruke

Vratila se 2013. albumom "Milion dolara" kojim je napravljen prvi veći zaokret u njenoj karijeri kada je u pitanju muzički pravac. Naslovna numera bila je urađena u rep fazonu i Ana ju je otpevala u duetu sa, tada mladom pevačicom, Nikolijom Jovanović. Bilo je na tom Cd dosta pesama koje su bile slušane, najviše "Đavo", "Napismeno", "Loše ti je bilo" i "Pilule". Moglo bi se reći da je u tom periodu počelo "problematično" ponašanje Nikolićeve, o čemu se mediji sporadično izveštavali.

Na primer, tokom snimanja spota za pesmu "Milion dolara" Ana je bila u alkoholisanom stanju pa je rad ekipe zbog toga bio otežan. U jednom od članaka tada je napisano da je snimanje, umesto planiranih deset sati, trajalo skoro duplo duže i da su svi, uključujući i Nikoliju i ljude iza kamere, morali da pričekaju da se Ana pribere i dođe sebi.

Album "Labilna" objavljen je 2016. i njegov uspeh, po mišljenu mnogih, merljiv je sa Aninim prvim CD-om "Januar" jer su sve pesme bile hitovi, iako se pevačica nije preterano trudila oko promocije. Autor muzike i aranžmana bio je Stefan Đurić Rasta i on joj je napravio numere "Frigidna", "Labilna", "Konkretno", "Telo", "Mala", "200 sa 100" i druge.

Sto je nekad bilo lepo

Trudnoća je promenila

Kad je beba došla na svet neko vreme ovaj par je živeo idilično, ali nije to dugo potrajalo. Ana je vodila ljutu borbu sa kilogramima kojih nikako nije uspevala da se otarasi, čak ni uz rigorozne dijete i uporne treninge. Tek kad je otišla na operaciju smanjenja želuca problem je rešen i Nikolićeva je vratila devojačku kilažu. U tom periodu usledio je i mučan razvod od Raste zbog čega je pevačica, po sopstvenom priznanju, dugo patila. Za Đurića takođe govori da je njena velika ljubav i da je iz tog razloga odlučila da s njim ima dete, bez namere da se ikada razvede. Ipak, rastali su se 2019. godine zbog nepremostivnih razlika, kako su navodili. Ana od tad više nikad nije bila ona stara, u svakom smislu. Po mišljenju mnogih, u tom periodu počeo je njen sunovrat. Sve češće je objavljivala video klipove na društvenim mrežama na kojima je nejasno i nerazgovetno govorila kao da je u alkoholisanom stanju, što je bilo oštro kritikovano u javnosti.

Vrtoglavi skok, pa isti takav pad

Sa svojim šestim studijskim albumom "Klinika" pokušala je da se vrati u estradni vrh, ali bezuspešno. Pesme su imale dobar prijem kod publike, snimila je visokobudžetne spotove na različitim lokacijima po svetu, ali pandemija korone i samim tim slaba promocija uticali su na to da "Klinika" ne doživi komercijalni uspeh. O Ani bi imalo još dosta toga da se pomene, mahom poznatih detalja iz njene biografije, ali ima i onoga što javnosti nije poznato. Na primer, pre nego što je objavila prvi CD 2003. Nikolićeva je već imala jedan album koji je bio spreman za izdavanje, ali to nikad nije realizovano. Navodno, tada se zabavljala sa jednim dečkom koji je bio fudbaler i on je trebalo da finansira ceo projekat, ali su njih dvoje raskinuli, pa su tako propale i poslovne ideje. Ubrzo nakon toga je upoznala Mišu Bananu koji je sredio i platio da Ani album radi najcenjeniji muzički dvojac, Marina Tucaković i Aleksandar Milić Mili.

Mnogo toga je skupo koštalo

Skandali je pratili

Zatim, u javnosti se pre desetak godina spekulisalo da je Ana imala aferu sa Ćazimom Osmanijem, ali se to ispostavilo kao netačno. Zapravo, jedna drugarica Nikolićeve je bila bliska s njim, pa je nekoliko puta pevačica bila s njima u društvu. Ali, iako nije imala ljubavnu aferu sa Ćazimom, ipak je dobila batine od njegove tadašnje zvanične devojke Mande Popović. To se desilo u avgustu 2013. Prema pisanju medija, Popovićeva je upala u hotelsku sobu gde je Ana bila smeštena i s vrata počela da je udara. O tome je pevačica rekla sledeće:

- Tačno je da je došlo do neprijatnosti baš u trenutku kada sam se pakovala za povratak u Beograd. Pomenuta mi je "upala" u sobu, zahtevajući da joj objasnim koja se od devojaka iz mog društva prethodne večeri "muvala" s njenim dečkom. Ne pada mi na pamet da ulazim u tako nešto i pokušala sam da je izbacim iz sobe. U tom koškanju zaradila sam ogrebotinu. No, svejedno. Pošto je takvo ponašanje nedopustivo, svi će biti tuženi, uključujući i hotel - kazala je Ana.

Da li je Nikolićeva tada tužila Mandu i hotel na kraju nije poznato, ali zna se da je bezbroj puta podnosila tužbe protiv medija koji su o njoj pisali. Zbog toga je tokom skoro cele karijere sa novinarima bila u ratu, što je svakako uticalo na njenu popularnost jer se dešavalo da vrlo često bude zabranjena u pojedinim uticajnim medijima s kojima je bila u sporu.

Detinjstvo je bilo lepo

Malo se zna o tome da Ana potiče iz patrijahalne porodice i da je odgojena i vaspitana u duhu pravoslavlja. Tome je sigurno doprinela činjenica da joj je deda bio sveštenik, odnosno uvaženi prota u svom kraju. Pevačica je u svojim izjavama isticala da je pobožna. Iako je zbog ispada u javnosti zaradila epitet kontroverzne osobe, Nikolićeva je pre početka muzičke karijere živela život sasvim obične devojke, o čemu su govorili ljudi koji su je poznavali iz tog perioda. Pre nego što je počela da peva na jednom splavu u Beogradu, Ana je pohađala Višu dizajnersku školu, a u osnovnoj je bila odličan đak i išla je na mnogo takmičenja. Bila je vrlo svestrana i talentovana za mnoge stvari i tome je pre dve godine svedočio njen profesor srpskog jezika Zorana Markovića koji joj je predviđao karijeru naučnika.

Ana Nikolić rođena je 27. septembra 1978. u Paraćinu. Rano detinjstvo provela je u selu Donja Mutnica o kojem i danas stalno govori. Sa porodicom se preselila u Paraćin, gde je završila osnovnu i srednju školu. Kada je imala 20 godina preminuo joj je otac Dušan, što je za nju bio veliki udarac i nikad se od toga nije oporavila. Njemu je posvetila baladu "Da te vratim" čiji stihovi glase:

"Bez tebe ja dane silujem, bez tebe po magli putujem, srce mi je kofer oštećen. U grudima vazduh zarobljen, jedva dišem, ali prodišem, za svoju se nemoć uhvatim i zbog tebe sam se propila, Da te vratim..."

Ana Nikolić ovog leta koncertima j epokorila region, a završila ga je skandalom sa Raletom.