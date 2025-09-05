Slušaj vest

Dara Bubamara u centru je medijske pažnje zbog svog žiriranja u muzičkom takmičenju "Zvezda Granda". Pevačica je svesna da je došlo njenih pet minuta, pa je pred početak nove sezone angažovala stiliste, šminkere i frizere kako bi na svakom snimanju izgledala najbolje dosad.

Snimanja su počela prošle nedelje, a Dara kao jedan od članova žirija privlači svu pažnju medija, ali i korisnika društvenih mreža. Tri dana je Dara dolazila na Košutnjak spremnija nego ikad. Svi misle da to što ona nosi jeste samo za nju i da može samo ona da iznese, međutim, to nije tako.

1/6 Vidi galeriju Dara Bubamara na snimanju Zvezda Granda Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Stilistkinja na meti tviteraša

Njena stilistkinja Marina Ignjat, bivša ljubav Damira Handanovića, pevačici je uvalila već viđene korsete i kostime. Ono što je i te kako primetno, osim istih kostima na Dari i u ovom slučaju Ivani Bum Nikolić, jeste to da je Bubamari korset tesan i da joj ne stoji onako kako je to iznela Nikolićeva.

Ivana u šortsu Dara u najširim pantalonama

Dok jedna od članica bivše grupe Hurricane nosi ovaj bodi uz prekratak šorts, starija koleginica je morala da nekako svoje bujno poprsje smesti u već tesnom bodiju. Kako bi uspela da zakamuflira da joj je ovaj komad garderobe tesan, ona nije kao njena mlađa koleginica obukla šorts, već je u dogovoru sa svojom stilistkinjom nosila najšire moguće farmerice dubokog struka. Društvena mreža Iks surova je kada se desi ovakav promašaj kod javnih ličnosti, pa su žestoko opleli po pevačici, ali i njenoj stilistkinji.

Foto: Goran Popovski

"Daro, Marina Ignjat ti nije prijatelj", "Menjaj stilistu", "Dara pozajmila bodi od sestričine", "Jao, crna Daro, ko ti ovo dao da obučeš?" glase komentari.