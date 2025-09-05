Slušaj vest

Rijaliti učesnici Lepi Mića i Slađa Lazić Poršelina, žestoko su se sukobili u programu uživo, a Mića je otkrio navodnu cenu njenih fotografija na platformi za odrasle.

Tokom emisije "Narod pita" u kojoj su sinoć zajedno gostovali između Lepog Miće i Slađe Poršeline koja je nedavno počela da zarađuje od prodaje fotografija na platformi za odrasle, pale su teške reči.

Želeći da je uvredi Mića se osvrnuo na Slađin novi biznis i otkrio kolika je cena.

- Imate za 1.300 dinara nagu Slađu Poršelinu - rekao je Mića i izazvao muk u studiju.

1/11 Vidi galeriju Slađa Poršelina Foto: Pritnsceen, Printscreen

Svi su komentarisali, pod uslovom da je ovo tačno, da je Slađa luda što tako zgodna i popularna za tako mali honorar prodaje fotografije. Ipak, Poršelina se još uvek nije oglasila ovim povodom, te treba sačekati njene reči kako bismo videli da li je istina ili ne sve ovo što je Mića naveo.

Voli plastičara

Inače, po izlasku iz ''Elite 8'' Slađa Lazić je u poznatoj beogradskoj klinici korigovala nos, oči i grudi, nakon čega je trpela nesnosne bolove, ali je sve izdržala zarad lepšeg izgleda koji sada pokušava da unovči.

Kontroverzna rijaliti učesnica često šokira javnos svojim izjavama, te je jednom izjavila da je imala intimni odnos koji je trajao 12 sati.

- Sa fudbalerom sam imala intimne odnose čak 12 sati bez prestanka. Sportisti su pravi muškarci za mene jer su puni snage - rekla je Poršelina jednom prilikom.

Kurir / Srbija Danas

Pogledajte dodatni snimak: