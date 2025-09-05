Slušaj vest

Emina Jahović se nakon uspešne karijere u Srbiji zaljubila, a potom i udala za jednu od najvećih muzičkih zvezda iz Turske, Mustafu Sandala. Njena karijera u regionu tada je stavljena na pauzu, a život u Turskoj joj je odmah bio kao da je najveća zvezda s tih prostora.

Razlog je, naravno, udaja za poznatog pevača, a kako je nedavno otkrila, ni nakon razlaza njena popularnost u pomenutoj državi nije splasnula. Kako i sama kaže, sve je još gore.

Jezivi napadi paparaca u Turskoj

Na pitanje voditeljke u emisiji šta je ono što joj je najviše smetalo u karijeri i da li su je nekad mediji predstavili onakvom kakva nije, Emina je izjavila da taj problem na Balkanu nema, ali da zbog paparaca u Istanbulu ima traume.
- Ja stvarno nemam problema s medijima ovde. Dešavalo se da su se pisale neke laži i da me je to malo potreslo, ali ono što ja preživljavam u Turskoj je mnogo gore - rekla je Jahovićeva, pa do detalja opisala jednu situaciju:

- Oni su mene udarali u glavu kamerama kad se pojavim na nekom događaju. Ja sam tamo sada još popularnija nego što sam bila dok sam bila u braku s Mustafom. Znaš kako je to kad si nečija bivša žena. Jednom se desilo da sam bila u autu sa svojim timom, zbog paparaca smo mogli da poginemo. Preprečili su nam put, mi smo skrenuli s puta. To su traume, koliko god nekome to zvučalo smešno - rekla je Emina za K1 televiziju.

Nakon velike ljubavi, problemi

Podsetimo, Emina Jahović i njen bivši suprug svoju ljubav okončali su nakon 10 godina braka, medutim, razvod nije prošao glatko, te su nekadašnji supružnici završili na sudu.

