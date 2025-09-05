Slušaj vest

Sandra Rešić dugo je skrivala ljubavni status, ali sredinom leta je zvanično potvrdila da je srećna u ljubavi s misterioznim momkom iz Beča.

Njih dvoje uživaju u ljubavi i zajedničkim trenucima gotovo svakodnevno. Ponekad pevačica s pratiocima podeli njihove zajedničke fotografije, kao što je to bilo i ovog puta kada je objavila slike sa odmora.

Obratila mu se emotivnim rečima

- Postoji ljubav koja se ne pojavljuje u prolazu, niti se zadržava samo da ostavi trag, već ona koja dolazi tiho, gotovo neprimetno, i ostaje da zauvek menja svaki deo tebe. Prava ljubav ne nastaje preko noći, ona se rađa iz sitnih trenutaka – iz jednog pogleda koji traje duže nego što bi trebalo, iz osmeha koji ti ostane u mislima, iz dodira koji ti se ureže u kožu kao obećanje.

To je ona ljubav zbog koje se osećaš sigurno i onda kada si najranjivija. Ljubav koja ne traži da se pretvaraš, već da budeš upravo ono što jesi – sa svim svojim manama, strahovima i nesigurnostima. Ona ne dolazi da te promeni, već da te prihvati i zagrljajem ispravi sve pukotine koje je život u tebi ostavio.

Foto: Printscrean

Prava ljubav ne meri vreme. Ona ne broji dane ni mesece, jer zna da je večnost već upisana u dvoje srca koja su se pronašla. Ona ne pita da li će biti lako, jer ni ne traži lakoću – ona traži snagu da ostane i kad vetrovi udare, i kad tišina postane preglasna. I upravo tada pokazuje koliko vredi, jer se ne povlači, ne beži, već gradi mostove i čuva ono što je stvoreno.

To je ljubav koja u tebi budi ono najbolje – da budeš nežna kad bi drugi bili hladni, hrabra kad bi drugi odustali, i verna onda kada svet govori da ništa ne traje. Ona se ogleda u svakom pogledu punom poverenja, u svakoj ruci koja te traži i u mraku, u svakoj reči izgovorenoj samo zato da bi ti bilo lakše.

Prava ljubav nije bajka u kojoj sve ide glatko, ali jeste bajka u kojoj dvoje ljudi, žena i devojka, pronalaze snagu da zajedno pišu stranice koje nikad neće izbledeti. To je ona priča u kojoj kraj ne postoji, jer svaki početak donosi još jedan razlog da ostanu.

I zato, kada pronađeš nekoga pred kim si istovremeno i tiha i oluja, i dete i žena, kada osetiš da te drži i kad ćutiš, da te razume i bez reči – znaćeš da je to prava ljubav. A prava ljubav, jednom kad je pronađeš, ne odlazi… ona se samo širi i raste, dok zauvek ne postane jedina mera tvog života.

Povukla se nakon rijalitija

Nakon učešća u rijalitiju "Zadruga", pevačica se povukla i svoj emotivni život od tada drži u tajnosti. Njen, po svemu sudeći, novi dečko, ipak je rešio da sve obelodani, objavivši fotografije na Instagramu.