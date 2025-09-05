Slušaj vest

Nataša Alimpić pojavila se na prvoj javnoj audiciji za Pinkove Zvezde i mnoge iznenadila svojim prisustvom.

Pevačica se prošle godine takmičila u Zvezdama Granda i mnogima je ukrala srca, te se retko ko nadao da će je videti na početku ovog muzičkog takmičenja.

"Volim promene"

- Ja sam osoba koja voli malo da menja iskustva, inače sam strelac u podznaku, pa mi promene dobro dođu. Nisam mislila da će biti neki novi format, ali ovo je zanimljivo i drugačije, pa zašto da ne - rekla je Nataša sa osmehom.



"Nisam okrenula leđa Grandu"

Nataša je odgovorila na zle jezike i komentare da je "leđa okrenula Grandu" jer se sada prijavila za drugi format.

- Nisam Grandu okenula leđa, ja nemam ugovor i nisam ni sa čim vezana. Bila sam u takmmičenju, ali nisam stigla do finala. Kad može jedan Bosanac koji je uzeo velike pare, zašto ne bih mogla ja - našalila se pevačica.

Nataša Alimpić u Zvezdama Granda

Ne želi Bosanca

U Zvezdama Granda mentor joj je bio Dragan Stojković Bosanac koji je ove godine u vrućoj stolici Pinkovih Zvezda. Pevačica je priznala da ovoga puta ima drugačije želje.



- Sigurno da ću promeniti mentora ako bude toga bilo ovde uopšte, ovoga puta bi bila Zorica Brunclik. Misliim da je veliki izazov raditi i sa Jelenom Karleušom, mislim da bi me odlično uputila što se tiče mog izraza i stajlinga i to je jedan od razloga što bih volela sa njom da sarađujem - rekla je Nataša za Srbija.showbizz.



Uvodi promene

Alimpićeva je otkrila šta će promeniti u ovoj sezoni i šta smatra da je najvažnije za dobar plasman.

- Promeniću sigurno svoj stav. Neću ponoviti neke greške, to je sigurno. Trudiću se vešto da sakrijem emocije i da imam više samopouzdanja. Samopouzdanje je najvažnije zapravo, to diktira sve i glas i interpretaciju... - govorila je za Srbijashowbizz.

