Slušaj vest

Grob Željka Ražnatovića Arkana ne posećuju samo njegova žena Ceca i deca Veljko i Anastasija, već i žena srednjih godina. O tome je Kurir izveštavao 2017.godine.

Ljudi koji rade na Novom groblju tada su nam rekli da je nepoznata gospođa došla pre nekoliko dana i ostavila cveće u vazi. Nakon tog saznanja mi smo obišli Arkanovu večnu kuću i pored cveća našli i pismo u providnoj fascikli.

Oduvek je privlačio pažnju

1/5 Vidi galeriju Moćan čovek i misteriozan život Foto: Shutterstock, Screenshot, REUTERS Ivan Milutinovic, Shutterstock, Kurir Televizija

Neočekivano

Naravno, nismo odoleli da ga ne pročitamo.

- Dragi moj, pišem ti sada jer znam da je prošla godišnjica, da su bili svi, ali ne i ja. Ja sam došla onako tiho, kao što si ti dolazio k meni. Volela sam te više od života i voleću te zauvek, jer si ti bio moj heroj. Znam da si nepravedno otišao na onaj svet. Znam da je ludo što ovo radim i znam da te je Ceca mnogo volela, kao i ti nju, i znam da bi ona život dala za tebe - stajalo je u pismu misteriozne žene.

Ali to nije bilo sve.

- Ovo je prvi i poslednji put da dolazim na tvoj grob i zato ti ostavljam ovo pismo da deo mene bude uz tebe. Kiša je i hladno je, a tako je godinama bilo u mom srcu. Tigre moj, počivaj u miru, zauvek tvoja prijateljica, koja te čuva u srcu - napisala je u pismu žena koje je potpisala samo inicijalom N.

Volele su ga dame

1/5 Vidi galeriju Ostavio dubok trag Foto: Petar Aleksić, Printscreen/ Youtube/ radovan džeko, Petar Aleksić

Radnici u šoku

Radnici na Novom groblju kažu da je Arkanov grob inače veoma posećen.

- Mnogi njegovi poštovaoci dolaze i pokojnom komandantu ostavljaju pisma, cveće i pale sveće. Nedavno sam primetio jednu ženu koja je stajala na Željkovom grobu. Zadržala se oko pola sata, video sam da je ostavila cveće, ali na to nisam obraćao pažnju - ispričao nam je radnik koji održava groblje i sam iznenađen kad smo mu pokazali pismo.