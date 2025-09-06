Slušaj vest

Tanja Savić sreću je pronašla kraj svog partnera Muhameda Mukija Bešića, a njihova veza toliko je ozbiljna da je pevačica odlučila da kupi ogromno imanje na kom će sa svojim izabranikom i sinovima napraviti dom iz snova.

Pevačica često ističe da bi želela da još jednom da postane majka i da bi volela da dobije devojčicu, pa im je svakako potreban veći dom od onog u kom trenutno žive u Smederevu. Ovo je njena najveća želja u životu, o čemu je i sama govorila.

Imanje ogromno, šuma od 25 ari

Imanje je ogromno, a na njemu će graditi kuću i ogromni travnjak, bazen, kao i deo za kućne ljubimce. Savićeva je pazarila i šumu od 25 ari, koja je odmah pored placa. Tanja i njen emotivni partner već su napravili plan kako će izgledati njihov velelepni dom, a kako je pevačica nedavno otkrila, morali su ipak da smanje kvadraturu, ali svakako je ostalo mesta za jedan veliki garderober, gde će ona čuvati sve svoje komade odeće, kostime, obuću i tašne.

- Sad kada ovo kažem, može da zvuči strašno, ali nikada nisam imala svoju kuću, otkad sam počela da radim, želela sam da imam svoju kuću i dvorište. Kako sam rasla sa roditeljima, navikla sam da imam kuću i dvorište, a kada sam bačena u estradu, bukvalno sam morala da se snađem sama. Uvek su to bile neke kirije, stanovi. Imamo projekat kuće, koji smo sužavali, bilo je mnogo veliko. Sada će biti normalna kvadratura za moje uslove i za garderober, jer nemam mesta gde da stavljam stvari - rekla je ona, a onda otkrila da je kupila i šumu:

- Imam i 25 ari šume, kao što je Tito nekada imao. Pored Tita, ja sam jedina pevačica koja ima šumu, da ne zvučim skromno. To će biti oaza za mene. Estrada te navede na to, isisa ti svu krv, da posle poželiš da živiš u šumi - rekla je u emisiji "Nije lako biti ja".

Podsetimo, Tanja Savić često ističe da je ponosna na rodno selo Radinac pored Smedereva i da se ne stidi što dolazi iz unutrašnjosti Srbije. Tanja je dugo živela u rodnom selu, a veliku količinu novca koju je zaradila uložila je upravo u renoviranje porodičnog doma.

Menjala adrese

Nakon udaje za bivšeg supruga Dušana Jovančevića, Tanja se preselila u Australiju i zapostavila karijeru. Povremeno je dolazila u Srbiju i snimala singlove, ali posao nikako nije mogao da funkcioniše na daljinu. Kad je to shvatila, Savićeva se vratila u Srbiju u sa porodicom neko vreme živela kao podstanar u Beogradu, sve dok se nije razišla sa bivšim suprugom Dušanom. Nakon toga pazarila je luksuzan stan u Smederevu, gde i sada živi sa svojim naslednicima. Tada se pisalo da je kupila celu stambenu zgradu, ali je ona to demantovala.

- Ma kakva zgrada, pogotovo kad mesecima nisam radila. Kad sam se oslobodila svih strahova i osetila da moj život niko ne kontroliše, kao da je bog spustio ruku na mene i rekao: "Devojčice, prati me, veruj mi, i sve će biti u redu." Po oglasima sam gledala stanove, računala šta sebi mogu da priuštim, pitala se šta može na rate - rekla je pevačica.