Sara Jovanović, osim muzikom dosta se bavi i svojim profilom na društvenoj mreži Instagram za koji redovno snima. Ona je sada organizovala snimanje i fotografisanje pored bazena, a onda se okliznula i doživela nezgodu.

Na svu sreću, imala je manju nezgodu iako je poprilično udarila u grudni koš.

Sara je otputovala u Grčku, na Mikonos, sa drugaricom influenserkom Dunjom Jovanić. Dok su se baškarile u luksuznoj vili, Dunja i Sara kreirale su sadržaj za društvene mreže, ali Sarino poziranje završilo se neslavno.

Sara Jo incident u bazenu Izvor: Instagram

Pevačica je poželela da podeli idiličan prizor sa svojim pratiocima, a dok se fotografisala na ivici bazena, izgubila je ravnotežu i pala u bazen.

Svom silom udarila je grudnim košem u ivicu, što nije izgledalo nimalo naivno. Ipak, Sara je sve okrenula na šalu pa je počela da se smeje i time dala do znanja da se nije ozbiljno povredila.

- Ja nakon svakog pada ikada - napisala je Jovanovićeva koja se do suza smejala, a onda se pitala: "Koja je ovo dijagnoza".

Podsetimo, mlada pevačica nedavno je izbacila svoj prvi album, nakon skoro 10 godina karijere, a uspeh je proslavila prvo sa svojim dečkom, plesačem Žigom Sotlarom u Varšavi, a zatim sa prijateljicom Dunjom na Mikonosu.

