Pevačica Teodora Džehverović objavila je bezobrazni selfi u ogledalu, a sada je nosila crni korset koji je imao razrez do pupka.

Naime, pevačica ima običaj da pratioce iznenadi na društvenim mrežama, pa neretko svojim fotografijama napravio haos, budući da često ima provokativna izdanja.

- Ovo je baš smelo, ali Teodori odličn ostoji. Svaka čast za korset - bnio je jedan od komentara ispod Teodorine objave.

Teodora Džehverović u perverznom korsetu Foto: Printscreen

Prekinula vezu sa Rebecom

Inače, Teodora i Matic Rebec rešili su da stave tačku na svoj odnos, o čemu je njoj blizak izvor i govorio.

- Više nisu uspeli da se usklade. On je otišao daleko, ona je stalno na putu i, jednostavno nije bilo više vremena ni prostora da se ljubav održi. Sve je bilo okej dok je bio bliže, ali otkad je otišao u Kinu, sve je krenulo nizbrdo - ispričao je bio izvor za "Informer":

- Teodora je slaba na sportiste, ali baš sa njima joj najteže uspevaju veze. Pevačica je i privatan život joj je stalno u fokusu, a oni to ne vole. Ipak, čak ni to nije bio problem sa Maticem. Razdaljina, obaveze i retko viđanje su presudili.

