Slušaj vest

Voditeljka Sanja Kužet objavila je selfi u kombinezonu bež boje, a lice joj je skroz bilo bez trunke šminke.

Pored toga što su voditeljku mahom hvalili da odlično izgleda i da joj je izvajano telo do maksimuma, pohvalili su i to što redovno propagira zdravu ishranu.

Sanja se ne libi da komunicira sa svojim pratiocima, pa tako redovno zahvaljuje na kompilentima.

Sanja Kužet pokazala gole noge Foto: Printscreen

- Au Sanja kakve noge! Pa ovo je inspiracija sigurna sam mnogim ženama - glasio je jedan od komentara.

Objasnila kako je skinula višak kilograma

Inače, Sanja se najviše ugojila u trudnoći, pa je pričala otvorenu o višku kilograma.

Najdeblja sam bila u trudnoći, ugojila sam se čak 18 kilograma. Međutim, posle šest meseci sam se vratila svojoj liniji. Ja sam visoka žena i nama je lakše. I kada se ugojimo, to se nekako sve lepo rasporedi i ne bude toliko primetno - rekla je jednom prilikom Sanja i otkrila kako je uspela da skine višak:

