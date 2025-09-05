SANJA KUŽET POKAZALA ONO ZABRANJENO! Voditeljka se dole svukla pa svima popadale vilice, pogledajte ovaj prizor
Voditeljka Sanja Kužet objavila je selfi u kombinezonu bež boje, a lice joj je skroz bilo bez trunke šminke.
Pored toga što su voditeljku mahom hvalili da odlično izgleda i da joj je izvajano telo do maksimuma, pohvalili su i to što redovno propagira zdravu ishranu.
Sanja se ne libi da komunicira sa svojim pratiocima, pa tako redovno zahvaljuje na kompilentima.
- Au Sanja kakve noge! Pa ovo je inspiracija sigurna sam mnogim ženama - glasio je jedan od komentara.
Objasnila kako je skinula višak kilograma
Inače, Sanja se najviše ugojila u trudnoći, pa je pričala otvorenu o višku kilograma.
Najdeblja sam bila u trudnoći, ugojila sam se čak 18 kilograma. Međutim, posle šest meseci sam se vratila svojoj liniji. Ja sam visoka žena i nama je lakše. I kada se ugojimo, to se nekako sve lepo rasporedi i ne bude toliko primetno - rekla je jednom prilikom Sanja i otkrila kako je uspela da skine višak:
- Izbacila sam hleb iz ishrane. Generalno, ne jedem ugljene hidrate, jer od njih samo otičemo. Prva stvar koje sam se odrekla bilo je ono divno, toplo pecivo, koje sam toliko volela. Verujte mi da ćete bez ugljenih hidrata lakše izgurati radni dan, jer oni utiču na to da nam se spava. Kada izbacite sve ono što smeta vašem zdravlju, videćete da će to povoljno uticati i na vaš izgled.