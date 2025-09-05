Slušaj vest

Folk pevačica Tamara Milutinović sa svojim mužem Darkom Jeftićem danas proslavlja ćerki drugi rođendan, a organizovali su veselje iz bajke.

Tamara i njen suprug, fudbaler Darko Jevtić, su za mezimicu Emili priredili prelepu žurku, dok su ponosni roditelji strpljivo pozirali pripadnicima sedme sile.

Stajlinzi pucali

Uskladili su stajlinge, pa su oboje bili u svetlijim nijansama.

Za najmlađe tu su stolovi za kojim će sedeti, a posebno su dekorisani - na svakoj stolici nalazila su se krila u pink boji, dok je napolju bila velika gumena kuća za skakanje u kojoj će deca uživati.

Prvi estradni par koji je stigao bili su pevač Milan Dinčić Dinča sa svojom suprugom i decom.

Kurir / Blic

