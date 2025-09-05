Drugi rođendan ćerke Tamare Milutinović i Darka Jeftića
Stars
SLAVLJE IZ BAJKE! Pevačica i fudbaler organizovali veselje za pamćenje, kutak za najmlađe će vas duboko raznežiti
Slušaj vest
Folk pevačica Tamara Milutinović sa svojim mužem Darkom Jeftićem danas proslavlja ćerki drugi rođendan, a organizovali su veselje iz bajke.
Tamara i njen suprug, fudbaler Darko Jevtić, su za mezimicu Emili priredili prelepu žurku, dok su ponosni roditelji strpljivo pozirali pripadnicima sedme sile.
Tamara Milutinović Foto: Stefan Stojanović/ Mondo, Privatna Arhiva
Vidi galeriju
Stajlinzi pucali
Uskladili su stajlinge, pa su oboje bili u svetlijim nijansama.
Za najmlađe tu su stolovi za kojim će sedeti, a posebno su dekorisani - na svakoj stolici nalazila su se krila u pink boji, dok je napolju bila velika gumena kuća za skakanje u kojoj će deca uživati.
Prvi estradni par koji je stigao bili su pevač Milan Dinčić Dinča sa svojom suprugom i decom.
Kurir / Blic
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši