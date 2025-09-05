- Vraćam se novinarstvu, svom prirodnom okruženju i načinu života. "Čovek putuje svetom u potrazi za onim što treba, a kad se vrati kući to nađe", rekao je jedan izvanredan pisac, a ja shvatio čim sam ponovo kročio na TV Pink. Posle dve turbulentne i izazovne godine, sa velikim brojem ostvarenih ciljeva i realizovanih zadataka, fokusiran sam isključivo na posao i rad na TV Pink, sektoru bezbednosti i Crnoj hronici. Spreman sam da u saradnji sa koleginicama i kolegama, uz podršku Željka Mitrovića i Gorana Gmitrića, dam pun doprinos Informativnoj redakciji TV Pink, medijske imperije. Gledaoci mogu da očekuju ekskluzivne, pravovremene i tačne vesti, reportaže i specijalne emsije - poručio je Mladen Mijatović.