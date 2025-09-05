Slušaj vest

Pevač Dino Merlin otpočeo je spektakularni koncert na platou Niske tvrđave.

Nekoliko hiljada ljudi došlo je da uživa u vanvremenskim hitovma hrvatskog pevača iza koga je višedecenijska karijera.

On je zapčeo koncert svima dobro poznatom numerom “Da šutis”, za kojom je nastavio da ređa hitove, a publika je uglas sa njim pevala od prvog do poslednjeg takta.

Fanovi su ga prvo pozdravili gromoglasnim vriskom i aplauzom, a onda je krenuo potpuni muzički trans usled kog se on obratio: Dobro mi došli dragi prijatelji, je li ovo moj Niš? Je li ovo taj prizor? Je li ovo ta nova, naša noć? Hvala što ste došli.

Pocetak koncerta Dina Merlina Izvor: Kurir

Ne smatra da je album "Svjedok" njegov

Pevač je u jednom intervjuu nakon više od tri decenije ogradio od albuma "Svjedok" pa kako je izjavio taj album ne priznaje jer je izdat bez njegovog znanja.

- To je moj neželjeni album i ja ga ne priznajem. Nelegalan je, jer je jedan čovek koji je potpuno van ove priče želeo to da iskoristi i pretvori u novac, bez mog znanja je štampan. To su bili demo snimci koje sam napravio u jednom podrumu u Švajcarskoj čekajući vizu i tu priču oko Evrovizije. Neka tri četiri dana sam radio u tom studiju. Bio sam produktivan, snimio sam nekoliko pesama, mislio sam da bi te demo snimke trebalo razraditi, ali je on to bez mog znanja izdao - rekao je Merin u podkastu "Balkast" i još jednom dodao:

- Tako da je to album koji ne priznajem i nije deo moje diskografije. - rekao je Merlin.

Pogledajte dodatni snimak: