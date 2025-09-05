Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Radović pohvalila se novom frizurom.

Naime, Aleksandra Radović pokazala je na svom profilu na Instagramu svoju novu frizuru, a lajkovi i komentari su samo pljuštali:

"Ne vredi, morala sam. Kako se vama čini novi friz?" - pitala je Aleksandra.

"Lepoj ženi sve i uvek lepo stoji", "Fenomenalno", "Super promena", "Najlepša", "Preslatko" - nizali su se komentari.

Aleksandra Radović ima novu frizuru Foto: Printscreen

"Nije normalno da žena ima 50 godina, a da nema bore"

Pevačica Aleksandra Radović otvoreno je govorila o pritiscima društva, estetskim operacijama i prihvatanju prirodnog starenja, te je na pomen da ona i njena naslednica izgledaju kao drugarice, imala spreman odgovor.

Naime, pevačica tvrdi da nema nameru da bude plastična lutka, kako to danas nalažu trendovi, kao i da sa ćerkom ima otvoren odnos, ali da uvek mora da se zna ko je roditelj.

"Ne želim da izgledam kao moja ćerka. Ne želim da budem plastična. Društvene mreže i korišćenje filtera su doprineli tome da mnogi misle da su javne ličnosti osobe koje nemaju pore i bore. Nije normalno da žena ima 50 godina, a da nema bore - izjavila je pevačica i dodala:

