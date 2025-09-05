Slušaj vest

Muzičko takmičenje „Zvezde Granda“, od ove jeseni seli se na Prvu televiziju, gde će gledaoci biti svedoci potpuno osveženog i dinamičnog formata.

Nova sezona donosi spektakularnu scenografiju, promenjen sastav žirija, kao i nova pravila koja će uneti dodatnu tenziju i uzbuđenje u svaku emisiju!

U velikoj stolici žirija sedeće neka od najzvučnijih imena domaće muzičke scene: Ana Bekuta, Ceca Ražnatović, Snežana Đurišić, Dara Bubamara, Dragan Kojić Keba, Aleksandar Milić Mili i Đorđe David. Oni će ove sezone, kao i do sada, imati dvostruku ulogu: kao članovi žirija i kao mentori, što dodatno podiže nivo takmičenja.

Zvezde Granda 19. sezona Foto: Boba Nikolić

Pored glavnog žirija, tu je i produkcijski žiri koji predstavlja direktor Granda Goran Šljivić, ali i Voja Nedeljković, zadužen za produkcijsku dinamiku i balans između scene i organizacije.

Hitno oglašavanje produkcije

Ono što ovu sezonu čini posebnom jesu nova pravila, koja će biti predstavljena već u prvoj emisiji, kako bi gledaoci mogli nesmetano da prate muzičko nadmetanje i bodre svoje ljubimce!

A ono što su se svi pitali svakako je kada će početi emitovanje ovog formata. I dok nagađali da će krenuti vrlo brzo obzirom da su snimljene već četiri emisije, prva epizoda će se emitovati tek 20.septembra.

Gledano sa strane marketinga, verovatno format želi da izbegne "sukob" sa Elitom koja startuje u subotu 13.septembra, te su se odlučili tek za vikend posle tog.

Kurir / Grand

