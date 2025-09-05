Slušaj vest

Karavan Youth Fest večeras je ponovo bio u centru muzičkih zbivanja — drugo veče završnog trodnevnog festivala okupilo je ogroman broj obožavalaca na donjem Kalemegdanu, a scena je pripala jednoj i jedinoj — Dragani Mirković. Balkanska legenda, koja decenijama važi za jednu od najvećih muzičkih zvezda - svojim hitovima i neprolaznom harizmom obeležila je spektakl za pamćenje pred 30.000 ljudi!

Veče je otvorila mlada ekipa Youth Stars — Matija Sekulić, Anastasija Rilak, Luka Najdanović, Anđela Temeljković, Sara Simonović, Iva Grujin i Katarina Stojković — koji su još jednom pokazali da publika od njih očekuje sve više i više. Njihovi nastupi doneli su savremeni pop zvuk, scensku dinamiku i jedinstvenu atmosferu koja se već prepoznaje kao zaštitni znak Youth Festa.

1/11 Vidi galeriju Dragana Mirković nastupila na Youth festu Foto: Nemanja Nikolić

Dragana napravila spektakl

Publika je zatim s nestrpljenjem dočekala trenutak kada je na scenu kročila Dragana Mirković. Već prvi taktovi pesama „Do poslednjeg daha“ i „Pečat na usnama“ izazvali su ovacije, a tokom izvođenja legendarnih hitova poput „Pitaju me, u mom kraju“, „Plači zemljo“ i „Lepi moj“, donji Kalemegdan pretvorio se u hor od nekoliko desetina hiljada glasova.

Dragana je, kao i uvek, nastupila s istinskom emocijom, besprekornim vokalom i toplinom koja je publiku ostavila bez daha.

Tri dana uživanja

1/6 Vidi galeriju Youth stars na Kalemegdanu Foto: Nemanja Nikolić

Finalno veče Karavana Youth Fest, 6. septembra donosi urbanu eksploziju: publiku očekuju nastupi MC Stojana, Sandre Afrike, Gazde Paje, Vuka Moba, grupe In Vivo, kao i repera Ša i DJ Šoneta, uz neizostavne Youth Stars.

Pogledajte dodatni snimak: