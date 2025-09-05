Slušaj vest

Karavan Youth Fest večeras je ponovo bio u centru muzičkih zbivanja — drugo veče završnog trodnevnog festivala okupilo je ogroman broj obožavalaca na donjem Kalemegdanu.

Prvo veče okupilo je najveće zvezde devedesetih zajedno sa mladim snagama domaće scene - Youth Stars. Prve festivalske večeri nastupili su Ivan Gavrilović, Funky G, Trik Fix, Dača Dak, Dr Iggy - i uvek energični Youth Stars!

Tokom druge noći nastupiće Dragana Mirković, a pre nje mlade nade domaće muzičke scene pokazale su Beogradu fenomenalan scensko-vokalni spektakl.

Youth Stars ponovo dominira

Veče je počelo uz Youth Stars — Matiju Sekulića, Anastasiju Rilak, Luku Najdanovića, Anđelu Temeljković, Saru Simonović, Ivu Grujin i Katarinu Stojković. Njihov nastup doneo je spoj energije, modernog zvuka i upečatljivih koreografija. Kao i na prethodnim stanicama, Youth Stars su pokazali da su već izrasli u izvođače koji mogu da nose najveće bine u regionu.

Anastasija Rilak pokidala

Publika je izuzetno uživala u zvuku i sceni koje je donela Anastasija Rilak, svima dobro poznata po učešću u "Pinkovim Zvezdicama". Ona je pored sjajnog stajlinga i koreografije digla čitavu masu na noge velikim hitovima koje je izvela bez greške.

Finalno veče Karavana Youth Fest, 6. septembra donosi urbanu eksploziju: publiku očekuju nastupi MC Stojana, Sandre Afrike, Gazde Paje, Vuka Moba, grupe In Vivo, kao i repera Ša i DJ Šoneta, uz neizostavne Youth Stars.

