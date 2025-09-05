KRISTIJAN GOLUBOVIĆ SE POJAVIO SA NABILDOVANOM DEVOJKOM NA KONCERTU DRAGANE MIRKOVIĆ I DAO JOJ RUŽE: To sam uradio pre 37 godina i sada sam opet poljubio ruku
Večeras, 5. septembra, Beograd je bio domaćin drugog dana muzičkog festivala Youth Fest na Kalemegdanu, gde je Dragana Mirković nastupala kao zvezda večeri pred 30.000 ljudi.
I dok svi uživali u hitovima velike zvezde budnom oku našeg paparaca nije promakla i druga medijska ličnost koja je u centru skandala već danima.
Kristijan Golubović na koncertu Dragane Mirković
Uprkos medijskim spekulacijama o njegovom privatnom životu, Kristijan Golubović je prisustvovao koncertu, uživajući u prvom redu.
Tokom nastupa u jednom trenutku poklonio je ružu Dragani Mirković, a sve to zabeležio je naš paparaco.
"Ja sam pre 37 godina dao Dragani ružu na jednom mestu i sad sam joj opet dao, poljubio sam joj i ruku, a bio sam sa devojkom iz Novog Sada u ćošku, nije Kristina, ova je nastavnik boksa i mnogo je dobra devojka", rekao je Kristijan kratko i jasno.
Ovaj gest izazvao je pažnju prisutnih s obzirom na prethodne medijske spekulacije o njegovom privatnom životu. Iako svi bruje o njegovom raskidu sa Kristinom, prisustvo rijaliti pobednika na koncertu Dragane Mirković ukazuje na njegovu želju da se opusti i uživa u muzičkom događaju, uprkos ličnim izazovima.
Youth Fest, koji se održava od 4. do 6. septembra 2025. godine, okupio je brojne poznate izvođače i posetioce, a Dragana Mirković je svojim nastupom još jednom potvrdila status jedne od najvećih balkanskih zvezda.
Pogledajte dodatni snimak: