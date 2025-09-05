Slušaj vest

Večeras, 5. septembra, Beograd je bio domaćin drugog dana muzičkog festivala Youth Fest na Kalemegdanu, gde je Dragana Mirković nastupala kao zvezda večeri pred 30.000 ljudi.

I dok svi uživali u hitovima velike zvezde budnom oku našeg paparaca nije promakla i druga medijska ličnost koja je u centru skandala već danima.

Kristijan Golubović na koncertu Dragane Mirković

Uprkos medijskim spekulacijama o njegovom privatnom životu, Kristijan Golubović je prisustvovao koncertu, uživajući u prvom redu.

1/7 Vidi galeriju Kristijan Golubović dao Dragani Mirković ruže Foto: Nemanja Nikolić

Tokom nastupa u jednom trenutku poklonio je ružu Dragani Mirković, a sve to zabeležio je naš paparaco.

"Ja sam pre 37 godina dao Dragani ružu na jednom mestu i sad sam joj opet dao, poljubio sam joj i ruku, a bio sam sa devojkom iz Novog Sada u ćošku, nije Kristina, ova je nastavnik boksa i mnogo je dobra devojka", rekao je Kristijan kratko i jasno.

Kristijan Golubovic na koncertu Dragane Mirkovic Izvor: Kurir

Ovaj gest izazvao je pažnju prisutnih s obzirom na prethodne medijske spekulacije o njegovom privatnom životu. Iako svi bruje o njegovom raskidu sa Kristinom, prisustvo rijaliti pobednika na koncertu Dragane Mirković ukazuje na njegovu želju da se opusti i uživa u muzičkom događaju, uprkos ličnim izazovima.

Youth Fest, koji se održava od 4. do 6. septembra 2025. godine, okupio je brojne poznate izvođače i posetioce, a Dragana Mirković je svojim nastupom još jednom potvrdila status jedne od najvećih balkanskih zvezda.

Kristijan Golubovic Izvor: Kurir

Pogledajte dodatni snimak: