Slušaj vest

Večeras, 5. septembra, Beograd je bio domaćin drugog dana muzičkog festivala Youth Fest na Kalemegdanu, gde je Dragana Mirković nastupala kao zvezda večeri pred 30.000 ljudi.

 I dok svi uživali u hitovima velike zvezde budnom oku našeg paparaca nije promakla i druga medijska ličnost koja je u centru skandala već danima.

Kristijan Golubović na koncertu Dragane Mirković

Uprkos medijskim spekulacijama o njegovom privatnom životu, Kristijan Golubović je prisustvovao koncertu, uživajući u prvom redu.

Kristijan Golubović dao Dragani Mirković ruže Foto: Nemanja Nikolić

Tokom nastupa u jednom trenutku poklonio je ružu Dragani Mirković, a sve to zabeležio je naš paparaco.

"Ja sam pre 37 godina dao Dragani ružu na jednom mestu i sad sam joj opet dao, poljubio sam joj i ruku, a bio sam sa devojkom iz Novog Sada u ćošku, nije Kristina, ova je nastavnik boksa i mnogo je dobra devojka", rekao je Kristijan kratko i jasno.

Kristijan Golubovic na koncertu Dragane Mirkovic Izvor: Kurir

Ovaj gest izazvao je pažnju prisutnih s obzirom na prethodne medijske spekulacije o njegovom privatnom životu. Iako svi bruje o njegovom raskidu sa Kristinom, prisustvo rijaliti pobednika na koncertu Dragane Mirković ukazuje na njegovu želju da se opusti i uživa u muzičkom događaju, uprkos ličnim izazovima.

Youth Fest, koji se održava od 4. do 6. septembra 2025. godine, okupio je brojne poznate izvođače i posetioce, a Dragana Mirković je svojim nastupom još jednom potvrdila status jedne od najvećih balkanskih zvezda.

Kristijan Golubovic Izvor: Kurir

Ne propustiteStarsBalkanska folk carica: Dragana u Bugarskoj dobila ovacije od 30 hiljada ljudi, najveći spektakli tek slede za kraj letnje turneje!
Dragana Mirković pokorilča Bugarsku
StarsKURIR SAZNAJE! BOBAN RAJOVIĆ PRODAO VILU KOJU JE KUPIO OD DRAGANE MIRKOVIĆ: Uložio pola miliona pa odlučio da se seli(FOTO)
Boban Rajović
StarsDRAGANA MIRKOVIĆ OBORILA JOŠ JEDAN REKORD! Balkanska muzička zvezda estradi zadala domaći zadatak u Plužinama! Ni igla nije imala gde da padne
Dragana Mirković.jpg
StarsLEPE VESTI: Dragana Mirković postaće baka devojčice!
Dragana Mirković

 Pogledajte dodatni snimak:

Bosanac stigao u Odeon Izvor: Kurir