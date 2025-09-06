Slušaj vest

I jedno i drugo se nisu mnogo oglašavali o temi razvoda, Kojić se posvetio biznisu koji je stvorio dok je Sofija nastavila sa svojim životom. Nekoliko meseci nakon razvoda isplivale su slike šta radi bivša Kojićeva žena.

Kako se može videti ona uživa u životu, pa je pred kraj leta otišla na more kako bi uživala još malo u letu.

Ona je pre neki dan objavila sliku bez brusthaltera, a sada se oglasila sa prelepe destinacije i pokazala kako uživa pored vode u morskim talasima i suncu.

Razlaz inicirala Sofija

Igor Kojić i njegova supruga Sofija odlučili su da se razvedu posle pet meseci nakon sklapanja braka, pisali smo nedavno. Zbog nepremostivih razlika u karakteru i čestih nesporazuma, njih dvoje su poslednja dva meseca imali dosta nesuglasica i zato su rešili da svako krene na svoju stranu, saznaje Kurir.

Prema rečima našeg izvora bliskog ovom paru, razlaz je inicirala Sofija. Ona je rekla Igoru da želi razvod, a on se s tim u početku nije slagao jer je smatrao da treba da o svemu dobro razmisli i jedno drugom daju novu šansu. Međutim, s vremenom je shvatio da je ljubav između njih nestala.

Na dan venčanja dobili priznanje od opštine

Igor i Sofija sklopili su građanski brak u tajnosti na Novom Beogradu, 3. januara 2025. godine. Sin Dragana Kojića Kebe je od izabranice stariji 15 godina, a kako se pisalo, oni su se upoznali preko zajedničkog prijatelja. Igor je tada putem Instagrama podelio sliku supruge kako potpisuje papire, zatim i sebe u istom trenutku, a potom je objavio fotografiju na kojoj je ljubi.

Sliku je potom objavila i Kebina nova snajka uz kratak opis: "Gospođa Kojić", a osim toga, ona je odmah i na svom profilu na Instagramu promenila prezime.

Igor je potvrdio lepe vesti i otkrio da su on i supruga dobili priznanje opštine.