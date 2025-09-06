Slušaj vest

Pevačica se udala za fudbalera Dina Drpića, a i nakon razvoda oni imaju sjajan odnos. Kako je jednom govorila Nives oni i dalje dele svakodnevnicu osim kada je on na putu ili sa svojom devojkom.

- Nismo razdvojeni, skoro uvek smo zajedno, osim ako nismo na putu ili je on sa svojom devojkom. Odlično funkcioniše, naravno kada duže ostanete sa nekim, dođe do nekih neslaganja, ali do danas, on je i dalje jedan od mojih najboljih prijatelja i i dalje ga neizmerno volim“, rekla je Nives u podkastu 'Šou na kvadrat'.

Odnos s njegovom devojkom nije dobar

Nives je otkrila i da s devojkom svog bivšeg supruga nema nikakav odnos.

"Nisam dobra s njegovom devojkom, znamo se izviđanja, nismo se dobro upoznale. Ona je kao prvo predivna osoba koliko sam uspela zaključiti iz njegovih priča, takođe super je s mojom decom, pogotovo Taishom, što jako cenim. A drugo znate kako je zgodna, bolesno lepa, kao Monica Belučo", priznala je.

1/9 Vidi galeriju Nives Celzijus Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

Poreklo iz Srbije

Nives je nedavno govorila o svom poreklu.

- Pa dobro, ja pričam hrvatski, bez obzira što poreklom ja jesam Srpkinja i moja cela familija je u Srbiji. Nekako generalno kad dođem i kad malo više vremena boravim tamo, prebacim na srpski - rekla je ona, pa evocirala uspomene iz detinjstva.

- Kada sam bila klinka, sva deca su volela ići na more, ali ja sam više volela biti kod babe i dede u Lovćenu. To je selo u Vojvodini. Neke najlepše trenutke iz mog detinjstva i života pamtim odatle - priznala je Nives za Hype TV.