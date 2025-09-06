Slušaj vest

I dok mediji mesecima nagađaju o tome šta je bivšoj teniserki Ani Ivanović ostalo od muža Bastijana Švajnštajger, mnogi su se zapitali u kakvim je Ana odnosima sa bivšom svekrvom Monikom, posle svega.

Niko od glavnih aktera ove priče se nije oglašavao na ovu temu, ali prisetićemo se šta je to majka Bastijana ostavila bivšoj snaji u amanet, a da li će isto postupiti i sa Bugarkom Silvom Kapitenovom, i dati joj ovu stvar iz detinjstva Bastijana, videćemo.

Recept koji je Bastijan obožava još iz detinjstva

U pitanju je recept za bolonjeze koje je Bastijan obožavao da jede u porodičnom domu.

Ana ih je spremala po receptu njegove majke, a osim toga spremala je i tradicionalno austrijsko jelo, kajzeršmarn, koji u njemu budi osećaj doma.

Očigledno je da bivši srpski zet, kome su se, kada su naša jela u pitanju dopale prženice, obožava testo. Kajzeršmarn ili u prevodu carski omlet je takođe jelo od testa, slatko je i pravi se na veoma jednostavan način.

– 3 jaja

– 2 kašike kristal šećera

– 150 ml mlijeka

– 180 g glatkog brašna

– 1 prstohvat soli

– 2 kašike maslaca

– šećer u prahu za posipanje i pire od jabuka kao dodatak.

- U jednoj činiji posebno penasto umutiti belanca sa prstohvatom soli, a drugoj žumanca sa šećerom. U žumanca zatim dodati mleko, a potom postepeno dodavati brašno neprekidno mešajući da se ne bi stvorile grudvice.

Inače, Ana redovno deli na društvenim mrežama zdrave recepte, koji su deo njene svakodnevne ishrane.

Zajedničku imovinu prepisali deci

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger na civilizovan način su odlučili da se razvedu, pa od rastanka nisu pravili feštu, već su sa svojim pravnicima potpisali dokumentaciju i pred sudom okončali svoju zajednicu posle devet godina bračnog života.

Jedino o čemu su vodili računa, a što smo saznali, jeste da imovinu koju su stekli tokom zajednice ostave deci. Nekadašnji supružnici imaju tri sina na čija imena su raspodelili nekretnine koje su zajedničkim snagama stekli.

Da je na zvanični odnos definitivno stavljena tačka, potvrdio je i advokat bivše teniserke, a kako se navodi, razlog su takozvane nepremostive razlike između supružnika. Odlučili su i da starateljstvo bude podeljeno, a Ivanovićevoj je pripala kuća u kojoj sada boravi sa sinovima, o čemu smo već pisali.