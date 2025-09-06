Slušaj vest

Nenad Marinković Gastoz otkrio je juče da 99 posto mora na operaciju. Pobednike Elite 8 gostovao je u emisiji "Narod pita" i tom prilikom govorio o operaciji koja ga čeka u budućnosti.

- Išao sam na konsultacije, 99% ću morati da idem pod nož. Imam uklještenje kičmene moždine i to mi pravi dizbalans u celoj levoj strani mog tela i kad se ucirkam koči mi se noga. Neki pršljanovi kao da su se olindrali, ali postoji metoda da se veštački uradi diskus i za 7 do 10 dana sam na nogama. Eto sve sam vam rekao, nemam problem sa nogom i mogu da mrdam vrat - govorio je Gastoz.

Već bio u bolnici zbog istog problema

Pobednik Elite nakon učešća u rijalitiju završio je u bolnici iz koje se i oglasio.

Gastoz je morao da snimi kičmu na magnetnoj rezonanci, a u svom stilu se požalio javno na problem sa kojim se suočio

Marinković je javno okačio cd, snimak sa magnetne rezonance i požalio se da nema načina da ga pogleda.

- Nemam gde da stavim CD da vidim magnet kičme! Oba lap-topa nemaju CD port (ulaz) napisao je Nenad.

1/6 Vidi galeriju Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz uživaju na jahti uz boce šampanjca Foto: Printscreen Instagram

Kupio stan nakon rijalitija

Pobednik rijalitija "Elita", Nenad Marinković Gastoz pohvalio se na svom profilu na Instagramu na štaje potrošio deo zarade iz rijalitija.

Mladi reper je na storiju podelio kadrove iz svog novog stana koji je nedavno pazario.

U prvom planu bila je dnevna soba, koja ima izlaz na modernu terasu. Pored se nalazi još jedbna spavaća soba, a pored nje i kupatilo koje je izgrađeno po poslednjim standardima.

Pretpostavlja se da je novac koji je osvojio u "Eliti 8" kao pobednik Gastoz uložio u ovaj novi stan, a koja je bila cena istog za sada nije poznato.