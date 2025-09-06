Tea Tairović na motoru stigla na koncert, pa pred više od 6.000 ljudi premijerno izvela novu pesmu "Šeki, šeki", publici poručila: Spremise, snimamo spot uživo
Muziča zvezda se nakon letnje turneje vratila u Srbiju, a sinoć je održala spektaklurani nastup u prepunoj hali "Jezero" u Kragujevcu! Za publiku je priredila veliko iznenađenje!
Kragujevac je sinoć bio u znaku srpske Bionse! Više od 6.000 ljudi okupilo se na koncertu Tee Tairović i u glas je pevalo njene najveće hitove!
Pevačica je, kao i uvek, za svoju vernu publiku osim dobre muzike i scenskog spektakla spremila nešto posebno!
Naime, ona je na koncert u halu stigla na luksuznom motoru, a odlučila je da premijerno izvede svoju novu pesmu "Šeki, Šeki", koja pripada drugom delu muzičkog projekta "Aska" koji je od lansiranja u maju ove godine napravio veliki uspeh.
Međutim, to nije sve! Tea je sa svojim timom saradnika odlučila da ovo veče snimi i spot na samom koncertu koji će pratiti novu numeru!
To je i na početku nastupa poručila svojoj publici, ali najavila i dan ranije na svom Instagram profilu!
Tea je ovoga puta zablistala u izazovnom kostimu koji je kreiran samo za ovaj spektakl.
Ni manje, ni više, njena energija bila je na zavidnom nivou, ali i emotivnost koju neizmerno deli sa ljubiteljima njenog lika i dela.
Kurir.rs