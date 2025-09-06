Karcinom zahvatio i pluća

- Hvala na pitanju, mama mi je bolesna, zna se od čega boluje. Nažalost, bolest je neizlečiva, sa terapijama produžavaš sebi život. Jeste, da, imala je karcinom dojke, sada ima karcinom pluća. Terapiju prima u vidu tableta, ali je prejaka, tako da dosta vremena provodi u krevetu. Oseća malaksalost, znojenje, trnjenje ruke i noge, kašalj, jer je tu kod pluća. Tu sam ja sada sa mamom, daću sve od sebe da svoju mamu nekako izlečim...- govorila je za Blic, pa se u razgovoru prisetila i pokojnog oca

O preminulom ocu

- Najbolji tata, imala sam najboljeg tatu na svetu...Bio je toliko pozitivan, društven, bio je svetski, a naš. Kada sam ja njemu rekla za promenu pola, on mi je rekao: "Ako misliš da ćeš biti srećnija, uradi, ja sam tu uz vas", mama je isto rekla da je uz nas. Tata je rekao: "Neka su nam deca živa i zdrava"...Jeste, dolazio mi je u snove. Stalno sanjam da je tu, sanjam da je nasmejan, da je jako lep, sanjam ga da je lepo obučen, u odelu u koms mo ga sahranili. Javio mi se u Eliti, postoji video snimak gde mi je kucao na prozor. Stefan i ja smo se nešto raspravljali, neko mi je dva puta lupio, pa ponovo jače, ja sam pobegla dva metra, a kako sam pobegla, ogrebala sam se. Kaže mi Stefan: "Ju, šta je ovo", ja sam pogledala u sat i rekla sam mu: "Ne brini, ovo je moj tata". To je bilo ujutru, smatram da je on ujutru spustio svoju dušu i dao mi je znak da me čuje i pazi - rekla je Ana.