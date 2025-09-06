Slušaj vest

Una Čolić otišla je na odmor s njenim izabranikom koga je po prvi put pokazala javnosti. On je stariji od nje 10 godina, ali godine nisu bitne ako je ljubav prava. Oni gotovo sve vreme provode na jahti, a Una je sada objavila nove fotografije s letovanja koje su privukle ogromnu pažnju.

Tigrasti kupaći je bio njen izbor za taj dan, a zavodljive poze oduševile su njene pratioce.

Ćerka legendarnog pevača uživala je u suncu i moru, a njen partner je sve vreme bio pored nje.

Una Čolić uživa na odmoru s dečkom Foto: Printscrean

 Čola o Uninom stilu života

Balkanska zvezda Zdravko Čolić u braku sa suprugom Aleksandrom dobio je dve ćerke - Unu i Laru. Iako retko govorio o porodici, Zdravko Čolić je jednom prilikom govorio o starijoj ćerki Uni koja je veoma popularna na mrežama.

- Ona samo nešto slika. Ja je kaznim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, šta da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Pre si morao fotografa da unajmiš da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike - govorio je Čolić.

Kurir.rs

