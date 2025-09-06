Slušaj vest

Šaban Šaulić preminuo je pre 6 godina u saobraćajnoj nesreći dok se vraćao s nastupa. Taj dan zauvek će ostati u tužnom sećanju njegovim fanovima ali porodici.

Goca, Ilda, Sanela, Mihajlo i ostala mnogobrojna porodica, legendarnog pevača nikad nije pustila zaboravu, a danas su se oglasili na društvenoj mreži Instagram povodom rođendana legnede narodne muzike. Šaban bi danas napunio 74 godine, a osim emotivnih reči isplivali su i do sada neviđeni trenuci iz života pevača. Na snimku se mogu videti fotografije iz prošlosti.

- Danas bismo slavili tvoj 74. rođendan. Iako nisi sa nama, zauvek si u našim mislima, pričama i srcima. Gde god da si, volimo te - piše u objavi na profilu Šabanofficial.

Fudbaleri se pripremaju uz pesme Šabana Šaulića u Austriji

U pauzi između treninga i utakmica fudbaleri austrijskog tima imaju vremena za sporedne stvari, poput stonog tenisa. A u sali grmi muzika Šabana Šaulića!

Društvene mreže austrijskog tima su veoma popularne, pa su tako mnogi pratioci mogli da čuju srpski melos.

A zaslužni za to su fudbaleri iz BiH Arjan Malić i Emir Karić. Malić i Karić su odlučili da se opuste malo uz stoni tenis, a ono što je zanimljivo svima jeste muzika koju su slušali dok su igrali što je Šturm objavio na zvaničnom TikTok profilu.