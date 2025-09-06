Slušaj vest

Aleksandra Prijović porodila se pre tri dana i na svet donela devojčicu, kojoj su ona i Filip dali ime Aria. Nakon što je naslednica došla na svet, upriličino je slavlje za najuži krug prijatelja i porodice, a sada je došao trenutak da majka Filipa Živojinovića, ponosna baka upozna svoju unuku.

Zorica Nakić, na svom Instagram profilu je objavila fotografiju na kojoj vidimo njenu ruku i ruku male Arije.

- To je ta ljubav na prvi pogled…i zauvek - napisala je Zorica.

Foto: Printscren

Aleksandra Prijović izdvojila 400.000 za porođaj

Pevačica Aleksandra Prijović obavila je porođaj u najluksuznijoj privatnoj klinici u Srbiji. Izabrala je bolnicu koja nudi najsavremeniju medicinsku negu, za šta je izdvojila čak 400.000 dinara.

Cena je uključivala potpunu privatnost, raskošan apartman najvišeg nivoa, najboljeg anesteziologa, kao i tim lekara specijalizovanih za najzahtevnije porođaje.

1/6 Vidi galeriju Trudna Aleksandra Prijović Foto: Printsceen/Instagram, Printscreen, ATA

Porođaj protekao odlično

Aleksandra Prijović porodila se u jednoj privatnoj klinici i na svet donela svoje drugo dete. Mama i beba se osećaju odlično, a porođaj je protekao u najboljem redu.