Pevačica koja se proslavila u Pinkovim zvezdama Zorana Stefanov, poznata je po burnim sukobima u vreme kada je bila u rijalitiju, ali je promenila svoj put i danas izgleda skroz drugačije.

Ona je aktivna na društvenim mrežama, a iako se povukla iz javnosti, pokazuje slike sa putovanja i proslava.

I dalje neguje svoj prepoznatljivi stil – dugu crnu kosu i prirodan izgled, što su fanovi istakli kao osvežavajuće u vremenu estetskih zahvata.

Njene fotografije pokazuju da na njoj nema nikakvih estetksih korekcija što i raduje njene obožavaoce, a njen stil često bi mnogi da iskopiraju. Zorana u jednostavnim ali smelim kombinacijama mami uzdahe kako muške tako i ženske publike. Dok muškarci komentarišu kakvo telo Zorana ima, devojke komentarišu komade garderobe koje nosi ali i njenu figuru.

- Zorana, sećamo te se još od Pinkovih zvezda Svaka čast što si ostala svoja i prirodna - napisao je jedan od njenih fanova, dok su drugi komentarisali kako nikada nije izgledala bolje.

Iako se povukla iz javnog života, Zorana i dalje ima vernu bazu fanova koji prate njen život putem društvenih mreža, gde je najavila i nešto novo i svoj veliki povratak.

Brutalno telo sa samo 48 kilograma

Iako je vrlo aktivna, ali donedavno iz "senke", Zorana je odlučila da se vrati na velika vrata i nastavi tamo gde je nekada stala.

Pored brojnih epiteta koje je ponela, Zorana važi i za jednu od najmršavijih pevačica sa domaće estrade, a najnovijim slikama - izazvala je potpuni haos.

Ona je uživala na bazenu odakle je objavila "bombastične" fotografije i pokazala doslovno isklesano telo.