Stefan Zdravković, poznatiji kao Princ od Vranje, nekada nije izgledao kao danas. Pevač nije uvek imao dugu kosu i bradu. 

Kurir je došao do snimka zabeleženog na Bunt rok festivalu, u periodu kada je Princ od Vranje imao oko 20 godina i nastupao sa svojim bendom. Na snimku je potpuno drugačiji nego danas — bez duge kose i brade po kojima je postao prepoznatljiv na domaćoj sceni.

Autentičan izgled

Princ je godinama gradio autentičan vizuelni identitet, a mediji su se više puta pitali kako je ranije izgledao: sa kratkom kosom, bez brade - gotovo „drugi čovek“ u odnosu na današnji imidž. 

Princ od Vranje Foto: Kurir

Podsetimo, Princ od Vranje je 2025. dodatno učvrstio status jednim od najzapaženijih izvođača godine - kada je predstavljao Srbiju na Evroviziji, ali je njegova „priča pre Princa kakvog znamo“ — kratka kosa, glatko lice i bend — nešto što publika retko ima prilike da vidi. Zato ovaj snimak otkriva kako je izgledao i zvučao na početku: sirovo, rokerski i bez današnjih estetskih obeležja koja su mu postala zaštitni znak.

EKSKLUZIVNO: Princ od Vranja bez kose i brade! Izvor: Kurir

Spoj sa Šejlom Zonić

Princ u narednom periodu sprema mnoga iznenaðenja - jedno od njih je i zajednički koncert sa Šejlom Zonić, pod nazivom „Duša Balkana” 16. decembra u MTS Dvorani u Beogradu.

20250726_151039.jpg
01.03.2023-pze-gj-017.jpg
Princ od Vranje
376631_2215416_ls.jpg

