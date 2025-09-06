Slušaj vest

Danas bi legenda narodne muzike napunio Šaban Šaulić napunio 74 godine. Njegova porodica kao i svake godine došla ja do večne kuće legende narodne muzike.

Počast tragično preminulom pevaču odali su članovi njegove porodice – sin i ćerka, Mihajlo i Ilda Šaulić, njegova supruga Gordana Šaulić, kao i njegov brat Hasan Dudić. Nakon što su se u tišini i dostojanstvu oprostili, svi zajedno su napustili mesto okupljanja, ujedinjeni u bolu i sećanju na njega.

Na grobu Šabana Šaulića najdraži članovi njegove porodice ostavili su venac u obliku srca, ispleten od belih cvetova i uokviren zelenilom, dok su oko njega položili raskošne aranžmane sa belim ljiljanima, ružama i hrizantemama, kao dostojanstven znak ljubavi i sećanja

1/7 Vidi galeriju Šaban Šaulić bi danas napunio 74 godine Foto: F.S./ATAIMAGES

Emotivni video i poruka u znak sećanja

Goca, Ilda, Sanela, Mihajlo i ostala mnogobrojna porodica, legendarnog pevača nikad nije pustila zaboravu, a danas su se oglasili na društvenoj mreži Instagram povodom rođendana legnede narodne muzike. Šaban bi danas napunio 74 godine, a osim emotivnih reči isplivali su i do sada neviđeni trenuci iz života pevača. Na snimku se mogu videti fotografije iz prošlosti.

- Danas bismo slavili tvoj 74. rođendan. Iako nisi sa nama, zauvek si u našim mislima, pričama i srcima. Gde god da si, volimo te - piše u objavi na profilu Šabanofficial.