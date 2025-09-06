Slušaj vest

Mlada pevačica Jelena Jović otvoreno je progovorila o traumatičnom iskustvu koje ju je, kako kaže, zauvek promenilo. Na početku svoje karijere, puna nade i entuzijazma, verovala je da je pronašla pravog čoveka koji će joj pomoći da uspe. Umesto toga, doživela je poniženje i pokušaj manipulacije.

– Upoznala sam tog menadžera preko zajedničkih prijatelja. Delovao je ozbiljno, čak je došao kod mene kući i upoznao moje roditelje. Sve je delovalo profesionalno i sigurno. Onda je jednog dana rekao da bi trebalo da odemo u Beograd, da mi otvori neka vrata i upozna me s važnim ljudima iz industrije– započinje Jelena.

Put u Beograd se pretvorio u noćnu moru.

– Odveo me je u stan u kom su bili jedna jako poznata pevačica i jedan istaknuti novinar. Taj novinar me je samo odmerio i rekao: ‘Može da prođe… izgleda fatalno.’ Bila sam zbunjena, ali sam ćutala, bila sam premlada da shvatim šta se dešava.

Ali ono što je usledilo u kolima ostavilo je trajne posledice.

– Čim smo seli u auto, počeo je da me spopada. Pokušao je da me dodiruje, govorio kako sam ‘sada na testu’ i da treba da pokažem koliko sam spremna da idem do kraja za svoju karijeru. Samo sam ga pogledala i rekla mu: ‘Nikad u životu ne bih bila s tobom, ni zbog karijere ni zbog ičega– ispričala je Jelena za Grand.

Tada je, kaže, pokazao svoje pravo lice:

– Počeo je da viče na mene, vređao me, rekao mi je da sam ‘glupa guska’ i da bih svaka druga na mom mestu bila zahvalna. Rekao je: ‘Da znaš koliko devojaka moli za ono što sam tebi ponudio!’

Nije mogla da izdrži, otvorila je vrata i izašla iz auta nasred ulice, priča dalje pevačica i odlučila šta god da je čeka dalje, ide sama. Samo da više nikad ne bude u toj poziciji. Tada je, kaže, izgubila iluzije, ali sačuvala sebe. Jelena priznaje da su je takve situacije navele da se povuče iz javnosti na neko vreme.

– Bilo je i lepih i ružnih trenutaka. Jedan čovek me je čak ucenjivao da spavam sa popularnim pevačem, ubeđivao me da je to normalno. Tada sam shvatila da mnogo toga u ovom svetu nije onako kako izgleda. Bila sam mlada, izgubljena, ali sam znala da ne želim da idem tim putem-istakla je pevačica.

Iako je, kako kaže, izabrala teži put, nikada se nije pokajala.

– Poručujem svim mladim devojkama koje žele da se bave muzikom- budite dostojanstvene! Ne pristajte na kompromise koji vas kasnije mogu skupo koštati. Ja sam možda sporije gradila karijeru, ali zato danas mirno spavam. A to nema cenu.