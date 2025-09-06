Slušaj vest

Mlada muzička zvezda, Barbara Bobak, u subotu, 5. septembra, nastupila je u Kragujevcu pred nekoliko hiljada ljudi.

Barbara je bila specijalna gošća na koncertu koleginice Tee Tairović, a pred kragujevačkom publikom zajedno su izvele hit “Halo, halo”, koji je Tea napisala za Barbaru.

Pravi spektakl za publiku usledio je kada je Barbara ostala sama na sceni i zapevala hitove sa novog i prošlog albuma.

Divlji ples Barbare Bobak zapalio Kragujevac Izvor: Kurir

Pesma “Lažeš me ljubavi” izazvala je pravu pometnju, a publika je toliko glasno pevala da je gotovo nadglasala Barbaru.

Nakon toga usledio je i drugi hit sa novog albuma “Blizanac” - “Terapija”, koji je zasenio sve drugo jer se Barbara u crnim, uskim helankama bacila na kolena i odigrala vreli ples.