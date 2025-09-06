Slušaj vest

Marija Ana Smiljanić, bivša učesnica Zadruge i pevačica, oglasila se i otkrila da prolazi kroz pravi pakao.

Pevačica se porodila početkom ove godine, a nakon toga su se u javnosti pojavile jezive tvrdnje da je bivši partner i otac deteta navodno pokrao, ali i da je maltretira.

- Anin bivši vanbračni partner joj doslovno pravi pakao od života. Na početku je u njihovoj vezi sve bilo idealno. Skidao joj je zvezde sa neba, držao je kao malo vode na dlanu, dok je pakao krenuo još u njenoj trudnoći - priča navodno dobro obavešten izvor za Pink.rs i dodaje:

- Odjednom je krenuo loše da se ponaša prema njoj. Pokazivao je svoje pravo lice. Ukrao joj je 10.000 evra, a sada ne želi više ni sina da viđa. Sama je u svemu ovome i ne može da veruje šta ju je zadesilo. Nekoliko puta ga je izvlačila iz problema, jer je imao loš odnos sa policijom. Na kraju svega mu je pozajmila i 3.000 evra, ali joj ni to nije vratio! Katastrofa.

Marija Ana Smiljanić izgleda brutalno

Preti joj, ucenjuje je i krade

Kako Marija Ana Smiljanić tvrdi, otac njenog deteta ju je pokrao, iskorišćavao iz materijalnih razloga, a sad kad više nisu zajedno, ne bira način da joj zagorča život.

- Pokušava da mi poremeti posao, zove moje kolege, gazde klubova, preti ljudima da ja ne bih pevala nigde po gradu. Dete sama hranim, on nas hoće da ostavi na ulici i da me uništi. Od toga nema ništa - počinje priču Marija Ana Smiljanić za Alo i dodaje:

- Čovek me je pokrao, dužan je i meni i mojim prijateljima. Juri ga pola grada zbog dugova. Saznala sam da nekom čoveku duguje 60.000 evra. Sad je našao neku babu od 50 godina. Živi kod nje, troši njene pare i vozi njen auto. Sa njom je samo zbog para jer nema prebijane banke. Koristio je kokain i to ga je potpuno uništilo. Pucaju ga kompleksi jer sam jača od njega u svakom smislu. Kad je video da ne može da se nosi sa mnom, on je počeo da pravi probleme i vratio se svom starom životu, počeo je opet da uzima drogu i da krade. Svi mu se smeju, ja sam ostala samohrana majka, sama brinem o našem detetu, a on na sve to pokušava da mi se umeša i u posao preteći gazdama lokala da ja ne bih nastupala i zarađivala - rekla je za Alo pevačica.