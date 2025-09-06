Slušaj vest

Jovana Pajić pre nekoliko godina stavila je tačku na brak s pevačem Tropiko benda, Saletom, a nedavno je u jednoj emisiji govorila o tome šta bi se desilo kada bi sada ponovo stupila u emotivni odnos.

- Na početku smo svi bajni i sjajni, želimo da zadivimo jedno drugo. Zaljubimo se, pa je i ono što je najgore - prelepo, imaš toleranciju... Ali i on će da dođe kući i da ulubi hauč, da menja kanale i neće imati razumevanja... Ako se ne razvijate u istom smeru i nisi partner, osuđen si na razilaženje - rekla je pevačica.

Preziraće me njegova porodica

Priznala je i da je svesna da se zbog svog posla i dece iz prvog brata ne bi dopala svekru i svekrvi

- U drugoj turi može samo da dođe neki razveden sa decom koji bi bio idealan, jer neko ko je mlad i nema decu... Prvo, preziraće me njegova porodica. Biće: "Ima dve ćerke, pevačica, katastrofa!" Hajde da budemo objektivni - rekla je Jovana Pajić na K1 televiziji.

1/8 Vidi galeriju Jovana Pajić Foto: Printscreen/Instagram, ATA images

Nakon razvoda živela s decom kao podstanar

Inače, Jovana je otkrila jednom prilikom da je nakon razvoda otišla u podstanare.

– Ja se nisam vratila kod mame i tate, ja sam izašla iz svog stana i otišla sa decom da živim kao podstanar. Ja sam imala tu sreću da su moji prijatelji završili za mene, sve ono što ja nisam bila u stanju da završim. Oni su našli stan umesto mene. Ja sam u tom trenutku imala 40 kila, to je stanje da si u potpunom rastrojstvu, to je preteško - rekla je pevačica.