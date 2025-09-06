GATOZ OTKRIO DA JE ANĐELA SPREMNA ZA MAJČINSTVO: Ima muškarca pored sebe koji je nikad neće ostaviti
Nenad Marinković Gastoz koji je u Eliti 8 odneo pobedu, a osim njegovog karaktera publika ga je zavolela još više zbog toga što njegovu veze sa Anđelom Đuričić. I ako su mnogi predviđali kraj čim izađu iz rijalitija oni su održali svoju vezu i dalje uživaju u ljubavi.
Gastoz je sinoć zajedno sa Lukom Vujovićem gostovao u "Narod pita" pa su progovorili o svojim planovima. Luka je u takođe ljubav našao u rijalitiju, pa i nakon učešća on uživa u vezi s Aneli Ahmić. Milan Milošević pitao je Luku šta planira u budućnosti, a onda je i Nenad dao odgovor
- Luka šta planirate ti i Aneli? - upitao je Milan.
- Pa mi počinjemo biznis sa suplementima, to bi sve trebalo u narednim danima da bude rešeno. Što se tiče ulaska za sad nemamo u planu, ali videćemo - rekao je Luka.
- Pozdravi sina, vi ste meni posebno drago zato što ste preživeli pakao i sada ste uspeli - rekao je Milan.
- Sve je to loše uticalo dobro na nas čim smo jači nego ikada - rekao je Luka.
- Gastoze, kako ti je Anđela? Da li ste se odmorili na moru? - upitao je Milan.
- Ma nismo, bili smo samo pet dana - rekao je pobednik "Elite 8" i odgovorio na pitanje kako mu je otac:
- Ćale je dobar, sve u svemu super - rekao je Gastoz.
Anđela bi bila idealna majka
Na pitanje da li smatra da bi Anđela bila idealna majka, odgovorio je:
- Promenilo se, da, sad mislim da bi bila još bolja majka. Pametnije je da ne pričam ništa nego da se bacim na posao, pa kad se desi pucaće šampanjci - rekao je Gastoz.
- Kod nas ja radim na tome, ali ona to ne zna. Aneli manje više želi i ne želi, ali kada ona bude sigurna u mene i shvati da ima muškarca pored sebe koji je nikad neće ostaviti - rekao je Luka.
