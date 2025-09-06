Slušaj vest

Jana Todorović davno je otkrila da je njen suprug pre 8 godina dobio dijabetis, a kako sada kaže oni se uspešno bore s ovom bolešću uz adekvatnu terapiju.

Međutim, njen suprug ne mari mnogo za svoje zdravstveno stanje, što pevačicu pomalo nervira

Izgubio 40 kilograma

Jana tvrdi da na probleme nikad nije gledala kao na nešto strašno, već kao da je to izazov.

-Ivan je dobio dijabetes i borimo se s tim poslednjih sedam ili osam godina. On ne vodi baš puno računa o svom zdravlju. Izgubio je 40 kilograma i mnogo mi je žao. Jednostavno je takav i nadam se da će početi da se kontroliše i da će sve biti u redu – rekla je Jana za Grand.

Svekar joj obezbedio dvorac

Jana i njen suprug imaju zamak u blizini Nirnberga u Nemačkoj. I to je, prema pisanjima medija, kupio Janin svekar Sveta Todorović, a ovo zdanje prostire se na čak 16 hektara. Pored dvorca su i jezero, vozni park, poseban deo za životinje itd…

