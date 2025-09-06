Slušaj vest

Sandra Afrika prošle godine otkrila je koliko je imala loš odnos sa svojim ocem o čemu se danima pisalo i pričalo.

Sada, je pevačica otkrila da nije znala za smrt svoje bake upravo zbog lošeg odnosa s ocem. Kako kaže tek nakon dva meseca njena majka je dobila informaciju da Sandra više nema babu.

- Mama je saznala preko ne znam koga da mi je baba umrla. Ja imam neku grupu sa drugaricama, ovo će sada zvučati smešno. Ja napišem drugaricama poruku: "Meni umrla baba". Mama mi je rekla tog trenutka, ali to se desilo dva meseca ranije, ali mi nismo znale - - ispričala je pevačica za Adri TV, pa nastavila:

- Drugarice mi pišu "Primi naše saučešće". Ja kažem njima, da mi je to baba sa tatine strane, sad one očekuju da ću ja da idem. Gde da idem, kad nisam ni znala da je umrla dva meseca, niko mi ništa nije javio. I ja sad celu tu strašnu situaciju okrećem na sprdnju i pišem drugaricama: "Ma ona se žena već i ohladila!"

Oca nakon mnogo vremena zvala dok je bio bolestan on se glupirao

Ona je otkrila da se sa ocem čula pre nekoliko godina.

- Bio je veoma bolestan, pa mi je mama rekla da ga okrenem. Našla je njegov broj tada preko kumova i onda sam ga ja pozvala. I tad se nešto izglupirao i shvatila sam da ne vredi i ostavila sam to iza sebe - ispričala je Sandra jednom prilikom.